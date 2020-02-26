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Частинка мене: Настя Каменських заінтригувала сокровенним зізнанням

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.02.2020 - 09:38
Частинка мене: Настя Каменських заінтригувала сокровенним зізнанням
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Настя Каменських натякнула на створення нового хіта

Українська співачка і суддя шоу талантів на 1+1 Голос країни Настя Каменських (NK), яка нещодавно спантеличила підписників дивним "аксесуаром"на фото з рекламою спортивного костюма, незвичайний предмет став основним фігурантом активних міркувань фанатів. Вони навіть припустили, що виконавиця взялася за рекламу побутових дрібниць.

На цей раз Каменських розмістила душевний пост про те, що робить її щасливою і пояснює її неймовірну популярність не тільки в Україні.

Співачка зізналася, що музика для неї не просто спосіб заробити, але кожна її пісня — це маленьке життя з певними почуттями та емоціями.

Частинка мене: Настя Каменських заінтригувала сокровенним зізнаннямФото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Я завжди з трепетом ставлюся до створення музики, тому, що це частинка мене! Кожна пісня - це маленьке життя зі своїми почуттями та емоціями. Кожен мій музичний експеримент - це певний настрій, стилістика і з'єднання різних ритмів", - поділилася Каменських з підписниками.

А ще вона показала святая святих — звукозаписну студію, в якій народжуються хіти, під які танцює вже майже весь світ.

"Студія звукозапису - місце втілення і народження кожного твору артиста, а потім хочеться швидше ділитися з вами!" - додала NK.

Підписники позитивно прийняли такі одкровення улюблениці і припустили, що Настя натякнула на запис свіжого хіта, який вони чекають з нетерпінням.

  • Ідеально, коли займаєшся улюбленою справою
  • Красуня!
  • Наше мала
  • Я так вас люблю
  • Нова Пісня?)
  • Красива, талановита, щаслива! Це так круто! Так і заряджає позитивом!
  • І кожен твій трек робить тебе чарівною!

До речі, запальне відео, на якому NK заворожила танцем в мереживній білизні яскравого неонового відтінку, теж виявилося в тренді. Співачка спокусливо рухалася на камеру, зачаровуючи томним поглядом.

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