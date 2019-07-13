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"Була в раю": Віка з НеАнгелів підкорила витонченою фігурою на тлі пейзажів

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.07.2019 - 20:11
"Була в раю": Віка з НеАнгелів підкорила витонченою фігурою на тлі пейзажів
Вікторія Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Учасниця НеАнгелів показала знімок з відпочинку після концерту

Українська виконавиця Вікторія Смеюха не часто балує своїх шанувальників новими знімками. В цей раз солістка НеАнгелів показала в Instagram витончену талію на фото з міста Святогірськ, куди співачка вирушила після концерту в Лимані Донецької області.

Віка позує на тлі мальовничого куточка, який демонструє прекрасний вид на узбережжя річки Сіверський Донець в Святогірську.

"Сьогодні була в раю, але вже спустилася на землю, і встигла виступити на сцені в місті Лиман", - написала співачка.

Зазначимо, що співачка показала природну красу без макіяжу і білосніжну усмішку. А спортивний стиль підкреслив витончену талію і приємні округлості зірки.

&quot;Була в раю&quot;: Віка з НеАнгелів підкорила витонченою фігурою на тлі пейзажів

Вікторія Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Фолловери Вікторії захопилися її чарівною жіночністю і невимушеним образом.

"Мила, красива, чарівна, стильна, чарівна!", "Яка краса! Ви розумниця!", "Ви сьогодні були умнички. Віка велике спасибі за позитивний концерт і за фото", "Яка краса! Вікторія, ви така красива, така красива фігура!", "Віка ти така позитивна, можна я до тебе притиснусь?", "Ти прекрасна, як янгол", - пишуть шанувальники співачки.

 

Скрін коментарів

Раніше Вікторія Смеюха зачарувала мережу образом романтичною пастушки, в якому вона з'явилася під час запису концерту до Дня незалежності України на одному з телеканалів.

Також Віка з НеАнгелів блиснула пишним декольте в стильному комбінезоні. Співачка показала, як провела день з сестрою та племінником.

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