Майбутня модниця і зірка: Кім Кардашьян показала унікальне архівне фото з 90-х

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім показала, якою була в 90-х

Оскільки велика частина світу перебуває на вимушеному карантині через коронавірус, цієї долі не уникнули навіть суперзірки. 39-річна Кім Кардашьян знаходиться в ізоляції у себе вдома, відірваною від зовнішнього світу, зокрема від своєї сім'ї: любих сестер і брата. Про що Кім те й діло не втомлюється повторювати. Проте світська левиця тримається! І закликає не здаватися своїх підписників, а це більше 163 мільйонів фоловерів тільки на одній instagram-сторінці!

Щоб якось урізноманітнити своє дозвілля, залишившись в безпеці, зірка реаліті-шоу переглядає альбоми з фотографіями своєї сім'ї та ділитися ними в соціальних мережах. Тим самим не даючи шанувальникам забувати про себе.

На днях Кім опублікувала архівне фото, на якому іменита світська діва ще підліток! «Повернення в 90-ті», — лаконічно підписала знімок Кардашьян.

На фото ми бачимо Кім Кардашьян, одягнену в мішкувату світлу футболку, зі стильним кольє-чокером на шиї. До речі, цей аксесуар знову повернувся в моду, з тих самих 90-х. На фото Кім приблизно років 13-14. У дитинстві Кім біло довге, темне волосся. Так що хейтери красуні можуть розслабитися і перестати розпускати чутки, мовляв, «вона носить перуку». Не забула дівчина і про макіяж! Навіть у такому юному віці майбутня зірка інстаграма була модницею і любителькою мейкапу.

Напередодні зірка «Keeping Up With The Kardashians» (американське реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян») опублікувала фотографію, на якій позує в халаті з молодшою сестрою — моделлю Кендалл Дженнер (24-рік). Кендалл закутана в рушник. Видно, що красуні готуються до якоїсь із численних зйомок.

«Я гортала свої фотографії на телефоні і знайшла цю фотку. Дуже сумую за своїм сестрам! Зараз ми змушені бути ізольовані один від одного», - зізнається Кім, закликаючи інших бути терплячими і відповідальними.

«Це складно, але ми змушені так чинити для нашого ж блага і безпеки інших. БУДЬ ЛАСКА, не ігноруйте серйозність ситуації! Ми всі повинні залишатися вдома, щоб зупинити поширення цього вірусу. Разом ми пройдемо через це! #TogetherApart (хештег «TogetherApart» приблизно перекладається як: разом хоч і окремо)».

На початку тижня у Кім також з'явилися сентиментальні фотографії, де вона віддає данину поваги своєму братові Робу Кардашьяну в його 33-й день народження. На жаль, але і святкування 33-річчя Роба також довелося відкласти через коронавірус.

«З днем народження, я дуже сильно тебе люблю @robkardashianofficial», - підписала фотографії Кім, на яких вона позує зі своїм братом в Лас-Вегасі. «Я пам'ятаю цю поїздку в Вегас, немов це було вчора! Сподіваюся, у нас скоро з'явиться можливість привітати тебе особисто!» - підсумувала Кім.

Суперзірка Instagramа, активно висловлюється на своєму акаунті про всесвітньої пандемії вірусу COVID-19. Кім наполягає на самоізоляції від зовнішнього світу і дистанціювання під час кризи. Так, минулого тижня, вона об'єднала зусилля зі своїм лікарем, щоб донести інформацію своїм підписникам про заходи безпеки та правила поведінки під час карантину.

У сторіз Кім зі своїм лікарем ретельно вимили руки і продемонстрували альтернативні методи привітання для того, щоб уникнути прямого рукостискання. При цьому, вони настійно рекомендують використовувати антибактеріальні серветки для дезінфекції рук і предметів.

Фото в матеріалі: instagram.com/kimkardashian