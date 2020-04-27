Завжди буду батьком і опорою: Володимир Остапчук розкрив подробиці розлучення

Фото: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

За словами ведучого, він не живе зі своєю дружиною Оленою вже 8 місяців

Телеведучий Володимир Остапчук восени оголосив про розставання з дружиною і матір'ю двох його дітей Оленою Войченко. За словами екс-дружини, причиною стали в тому числі зради шоумена, а трохи пізніше журналісти з'ясували і особистість розлучниці - її звуть Христина і вона працює приватним нотаріусом. Багато засудили Володимира, на що сам він намагався не реагувати і не розповідати про своє особисте життя. Однак після публікації в Instagram пікантного відео з жіночими ніжками на ньому артист знову зіткнувся з хвилею критики і негативу на свою адресу, а Оля Полякова і зовсім заявила, що це "жорстоко".

Остапчук вирішив розставити всі крапки над і і розповів про подробиці свого розлучення з колишньою дружиною. Телеведучий підкреслив, що вони з Оленою розлучилися ще 8 місяців тому, причому за обопільним обдуманим рішенням, а офіційно в розлученні з 6 березня 2020 року. При цьому Володимир заявив, що завжди буде піклуватися про своїх дітей - у колишнього подружжя підростає дочка і син.

"Хлопці, судячи з ваших комментам під попереднім постом і найчастішим питанням мені в лічку, я просто змушений (хоч особисте життя й особисте) дати свою офіційну відповідь:

1. З колишньою дружиною ми розійшлися і живемо окремо з кінця серпня 2019 року. Це 8 місяців тому. Це було абсолютно усвідомлене і обдумане рішення.

2. Шлюборозлучний процес тривав досить довго, тому що так передбачено законодавством коли є діти.

3. Рішення суду про розлучення було прийнято 6 березня 2020 і обидві сторони були з ним згодні, не подаючи апеляцій.

4. Дітей шалено люблю, забезпечую (є всі офіційні підтвердження), ніколи не кину і займаюся їх вихованням, завжди буду для них батьком і опорою", - написав шоумен під своїм фото.

Фото: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Він попросив не спекулювати на темі його особистого життя і припинити закидати його запитаннями.

"Не піддавав цю інформацію розголосу, так як вважаю, що особисте життя має залишатися особистим. Але після сьогоднішнього відео і ваших запитань зрозумів, що тут потрібно поставити остаточну крапку. І не давати більше можливості спекулювати на цій темі. Я розлучений. Так в житті буває і не тільки у мене. Давно не перебуваю в минулих відносинах, і чесно кажучи, за 8 місяців страшно втомився від цієї теми. Бажаю всім любові, внутрішньої гармонії, добра і щастя", - підсумував Остапчук.

Фото: Володимир Остапчук з донькою (instagram.com/vova_ostapchuk)

Ведучий також вирішив поспілкуватися з шанувальниками в сториз і відповів там на деякі питання. Так, чоловік уникнув прямої відповіді на питання про повторне одруження. "Плануєте ще раз одружитися", – запитав один з підписників, на що Володимир відповів коротко: "Поживемо – побачимо".

Фото: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

А на питання про причини розлучення заявив, що їх відносини зжили себе і краще, щоб діти не бачили сварок і скандалів.

Фото: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Більшість фоловерів підтримали Володимира і закликали не звертати уваги на недоброзичливців, проте знайшлися і ті, хто зазначив, що він публічна особа і батько і не варто все ж виставляти таке в мережі.

Ну Слава Богу! Може хоч вже закінчать, мусолити цю тему!!!

Красава

Всім добра і любові!

Молодець.

Гідно відповів,які можуть бути ще питання!!!

Шикарний чоловік

Красень, удачі, щастя!

У вас росте дочка і виставляти таку дичину і після цього давати офіційну відповідь

Вовка, ти крутий ведучий і батько !!!!!!! Не слухай ти цих ............

Молодець ,красень

Справа не в розлученні. Ви публічна людина, тому потрібно думати, що викладати на показ Усьому...!

Щастя і гармонії

Скріншот коментарів (instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, раніше колишня дружина Володимира Остапчука вперше прокоментувала його новий роман.