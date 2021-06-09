Будьте собою: довгонога Нікітюк в купальнику торкнулася важливої теми
Леся Нікітюк вже повернулася зі спекотної Туреччини в Україну, однак балувати шанувальників відвертими фото не перестала. Зараз телеведуча гостює у батьків у рідному Хмельницькому. Вона поділилася яскравими кадрами в купальнику, а також торкнулася важливої теми.
Ефектні фото, зроблені на галявині батьківського дому, Леді Ле опублікувала у себе в Instagram.
Довгонога ведуча позувала в злитному чорному купальнику з відкритими плечима і чорних мюлях. Зверху вона накинула білу сорочку. Волосся Нікітюк залишила розпущеним і обійшлася без макіяжу.
На задньому плані можна побачити шезлонг, кошик з квітами, а також улюблену собаку Лесі Рафіка.
Леся Нікітюк захопила витонченою фігурою в купальнику (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Теледива зізналася, що постійно отримує неприємні відгуки про свою фігуру в мережі - як і більшість українських дівчат. Вона закликала всіх любити і приймати себе, а в коментарях запропонувала фоловерам поділитися, які образливі і неприємні слова вони чули через свою зовнішність.
"Жирна, худа, швабра, недоросток, гном.... вчора по моєму опитуванню в сторіс 86% дівчат відчували на собі осуд суспільства. Я теж постійно читаю і чую таке у свій бік. Тому на мені не просто купальник... а заклик рівності, підримка різноманітності і любов до свого тіла. Будьте собою і розкажіть в коментарях про ті підколки, які ви чули у свою сторону і в сторону свого тіла", - поділилася Леся.
Користувачі мережі поспішили запевнити ведучу, що вона прекрасна, і викупали її в компліментах.
- Ого, яка жінка
- Не звертаю увагу на слова чужих людей. Люблю собі та своє тіло таким, яке воно в мене є, я красива
- Леся, ви дуже класна, стильна, гарна дівчина!!! Захоплююсь вами
- Шикарна фігурка
- Леся Іванівна, ну просто богиня
- Ві шикарна, таке говорять лише невпевнені люди
- Лесю, ви шикарно виглядаєте. А хейтерів завжди повно скрізь, яким завжди щось не подобається. Собі потрібно любити такими, якими ми є, незважаючи на недоліки
- Завжди шикарна, любимо Вас
- Леся ти шикарна, богиня, завжди залишайся такою гарною
- Найчарівніша
- Ах, які ніжки
- Гарна дівчинка
- Красуня
- Ви прекрасні!
Раніше ми писали, що Леся Нікітюк в комбінезоні-сітці кардинально змінила імідж і здивувала новою зачіскою.