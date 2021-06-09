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Будьте собой: длинноногая Никитюк в купальнике затронула важную тему

Новина українською →
Среда 09 июня 2021 15:31
Будьте собой: длинноногая Никитюк в купальнике затронула важную тему Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Никитюк уже вернулась из жаркой Турции в Украину, однако баловать поклонников откровенными фото не перестала. Сейчас телеведущая гостит у родителей в родном Хмельницком. Она поделилась яркими кадрами в купальнике, а также затронула важную тему.

Эффектные фото, сделанные на лужайке родительского дома, Леди Ле опубликовала у себя в Instagram.

Длинноногая ведущая позировала в слитном черном купальнике с открытыми плечами и черных мюлях. Сверху она набросила белую рубашку. Волосы Никитюк оставила распущенными и обошлась без макияжа.

Будьте собой: длинноногая Никитюк в купальнике затронула важную темуБудьте собой: длинноногая Никитюк в купальнике затронула важную тему

На заднем плане можно увидеть шезлонг, корзину с цветами, а также любимую собаку Леси Рафика.

Будьте собой: длинноногая Никитюк в купальнике затронула важную тему

Леся Никитюк восхитила точеной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Теледива призналась, что постоянно получает нелицеприятные отзывы о своей фигуре в сети - как и большинство украинских девушек. Она призвала всех любить и принимать себя, а в комментариях предложила фолловерам поделиться, какие обидные и неприятные слова они слышали из-за своей внешности.

"Жирна, худа, швабра, недоросток, гном.... вчора по моєму опитуванню в сторіс 86% дівчат відчували на собі осуд суспільства. Я теж постійно читаю і чую таке у свій бік. Тому на мені не просто купальник... а заклик рівності, підримка різноманітності і любов до свого тіла. Будьте собою і розкажіть в коментарях про ті підколки, які ви чули у свою сторону і в сторону свого тіла", - поделилась Леся.

Пользователи сети поспешили заверить ведущую, что она прекрасна, и искупали ее в комплиментах.

  • Ого, яка жiнка
  • Не звертаю увагу на слова чужих людей. Люблю себе та своє тіло таким, яке воно в мене є, я красива
  • Леся, ви дуже класна, стильна, гарна дівчина!!! Захоплююсь вами
  • Шикарна фігурка
  • Леся Ивановна, ну просто богиня
  • Ви шикарна, таке говорять лише невпевнені люди
  • Лесю, ви шикарно виглядаєте. А хейтерів завжди повно скрізь, яким завжди щось не подобається. Себе потрібно любити такими, якими ми є, незважаючи на недоліки
  • Завжди шикарна, любимо Вас
  • Леся ти шикарна, богиня, завжди залишайся такою гарною
  • Найчарівніша
  • Ах, какие ножки
  • Гарна дівчинка
  • Красотка
  • Вы прекрасны!

Ранее мы писали, что Леся Никитюк в комбинезоне-сетке кардинально сменила имидж и удивила новой прической.

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