Буде весела дитина: вагітна Віра Кекелія поділилася відчуттями від "цікавого положення"

Вагітна Віра Кекелія (фото: прес-служба)

Віра стала першою учасницею колективу, яка завагітніла на проекті

На днях учасниця «Жіночого Кварталу» і співачка Віра Кекелія поділилася радісною новиною – разом з чоловіком, музикантом Романом Дудою вона чекає первістка. В інтерв'ю Віра розповіла, як відреагували її колеги з «Жіночого Кварталу» на таку новину (найближча зйомка в Києві – 12 квітня у Палаці «Україна»).

- Віра, скажи, дівчатка з «Жіночого Кварталу» знали про твоє положення?

- Знала Мартуся Адамчук. Ми з нею близько дружимо і перетинаємося на інших проектах. Я не могла з нею не поділитися такою новиною. Звичайно ж, вона тримала це в секреті. Інші дівчатка довго не здогадувалися. Чи просто робили вигляд (посміхається). Одними з перших почали щось підозрювати ті, у кого вже є діти. Це Лалі і Оля. Лалі якось підійшла до мене і сказала: «Вірочка, ти випадково не вагітна?». - Я відповіла: «А що, я сильно погладшала?». - «Та ні, просто форма животику змінилася. Але я нікому не скажу! ». Вона дійсно нікому не розповідала. А Оля Жуковцова часто дивилася на мене таким ласкавим поглядом. Я розуміла, що вона про все здогадалася, але мовчить. Дівчата, у яких вже є діти, дізнаються про це з якихось абсолютно непомітних ознак ще на ранніх термінах. Я не знаю як. По бровах, очам, міміці, чи що? (Сміється).

- Невже для інших це залишалося таємницею до того моменту, як ти не опублікувала пост?

- Ні звичайно. Поступово уважні дівчата почали здогадуватися. Притому, що у мене така конституція, що довго не було помітно животика. Ще однією з перших щось запідозрила Катя, наймолодша учасниця нашого колективу. Як вона здогадалася, я абсолютно не розумію. Всі інші дівчата зрозуміли по моїх грудях. У нас був концерт у Палаці «Україна». Дівчата помітили, що у мене збільшилися груди і подумали, що я накачала її силіконом (сміється). Я їм кажу: «Та ви що! Як ви могли таке подумати? ». І тут все стало ясно. Довелося зізнатися. Вони почали радіти і кричати. І зараз всі мене дуже підтримують, намагаються допомагати на репетиціях і концертах.

Віра Кекелія і Роман Дуда (фото: прес-служба артистки)

- Кожна жінка щось відчуває на інтуїтивному рівні – якою буде дитинка, що їй подобається. Поділіться своїми здогадками.

- Складно сказати. Ми дуже чекаємо на зустріч з нашою дитинкою і самі хочемо з нею вже познайомитися. Поки зі спостережень - це те, що я постійно сміюся. Тому, напевно, у нас буде дуже весела дитина. Ми жартуємо, що, можливо, так вплинули на неї репетиції «Жіночого Кварталу».

Нагадаємо, раніше вагітна донька Ольги Сумської умилила домашнім відео з дворічною донькою.