Не буде сліз і соплів: переможниця Холостяк-10 Даша підвела підсумки проекту

Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Дівчина закликала фанатів не вести розслідування і просто жити далі

На днях відбулося довгоочікуване пост-шоу романтичного реаліті Холостяк-10, в якому головний герой Макс Михайлюк і переможниця проекту Даша Ульянова розповіли, зчи алишилися вони разом після закінчення шоу. На жаль багатьох шанувальників, ця казка виявилася без щасливого кінця - пара більше не разом. Як розповіла дівчина, після повернення в Київ по закінченню проекту Макс займався своїми справами і взагалі пропав на кілька місяців, так що вони навіть не бачилися.

До того ж, Даша була дуже шокована одкровенням Холостяка про те, що на проекті у нього був секс з іншою учасницею. Але зараз вона вже все це пережила, заспокоїлася і готова жити далі. На своїй сторінці в Instagram 23-річна гімнастка опублікувала фото у білій майці і сірому картатому піджаку.

Вона заявила, що більше сліз не буде і треба ставити нові цілі і жити далі.

Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"Тут не буде сліз, соплів і втішань .. повірте , цього добра було більш ніж достатньо. мені шкода, що так вийшло, але цю ситуацію потрібно просто прийняти і жити далі. В цьому ніхто не винен, що так трапилося і я б попросила вас не вести власні розслідування що/ як/чому. Це вже не має ніякого сенсу, як на мене. Живемо сьогоднішнім днем, ставимо нові цілі і продовжуємо вірити в казку, в якій мені дійсно пощастило бути", - підвела підсумки проекту Ульянова.

Пізніше Даша виклала також кілька відвертих кадрів в пікантному луці - трусиках і короткому топі. Колишня гімнастка продемонструвала спокусливі вигини фігури, а заодно і вражаючу розтяжку - на одному з фото вона відображена в шпагаті.

Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"І так... статус «холостячки» активований", - зазначила красуня.

У коментарях користувачі мережі захоплюються красою Даші і бажають їй щастя в особистому житті.

Красива

Розумничка, бажаю тобі щастя

Яка ти красива

Дашуль ти гідна кращого

Як кажуть, він тебе не вартий))) і слава богу, що відразу зрозуміла))

Нам, глядачам, було прикро звичайно, але, блін, ти молода красуня. Ще все попереду

Життя на цьому не закінчується!

Як би там не було, ти просто заслуговуєш величезного щастя і скоро станеш, а може вже стала, по справжньому щасливою. Удачі тобі і успіхів у всьому! Буду слідкувати за твоїми успіхами з задоволенням

Даша, ти справжня, умничка！

Дашенька, ти велика розумниця.Ти найкраща, позитивна, думаю багато хто буде брати з тебе приклад, як йти по новій доріжці... щасливою, яскравою і веселою.

Дашулька,ти молодець, я розчарована вчинком Макса, щиро бажаю тобі щастя

Скріншот коментарів

Раніше Холостяк 10 Макс Михайлюк блиснув ідеальним торсом на фото топлес.

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Автор: Марина Настевіч