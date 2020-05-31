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Не буде сліз і соплів: переможниця Холостяк-10 Даша підвела підсумки проекту

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.05.2020 - 12:03
Не буде сліз і соплів: переможниця Холостяк-10 Даша підвела підсумки проекту
Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Дівчина закликала фанатів не вести розслідування і просто жити далі

На днях відбулося довгоочікуване пост-шоу романтичного реаліті Холостяк-10, в якому головний герой Макс Михайлюк і переможниця проекту Даша Ульянова розповіли, зчи алишилися вони разом після закінчення шоу. На жаль багатьох шанувальників, ця казка виявилася без щасливого кінця - пара більше не разом. Як розповіла дівчина, після повернення в Київ по закінченню проекту Макс займався своїми справами і взагалі пропав на кілька місяців, так що вони навіть не бачилися.

До того ж, Даша була дуже шокована одкровенням Холостяка про те, що на проекті у нього був секс з іншою учасницею. Але зараз вона вже все це пережила, заспокоїлася і готова жити далі. На своїй сторінці в Instagram 23-річна гімнастка опублікувала фото у білій майці і сірому картатому піджаку.

Вона заявила, що більше сліз не буде і треба ставити нові цілі і жити далі.

Не буде сліз і соплів: переможниця Холостяк-10 Даша підвела підсумки проекту

Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"Тут не буде сліз, соплів і втішань .. повірте , цього добра було більш ніж достатньо. мені шкода, що так вийшло, але цю ситуацію потрібно просто прийняти і жити далі. В цьому ніхто не винен, що так трапилося і я б попросила вас не вести власні розслідування що/ як/чому. Це вже не має ніякого сенсу, як на мене. Живемо сьогоднішнім днем, ставимо нові цілі і продовжуємо вірити в казку, в якій мені дійсно пощастило бути", - підвела підсумки проекту Ульянова.

Пізніше Даша виклала також кілька відвертих кадрів в пікантному луці - трусиках і короткому топі. Колишня гімнастка продемонструвала спокусливі вигини фігури, а заодно і вражаючу розтяжку - на одному з фото вона відображена в шпагаті.

Не буде сліз і соплів: переможниця Холостяк-10 Даша підвела підсумки проекту

Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"І так... статус «холостячки» активований", - зазначила красуня.

У коментарях користувачі мережі захоплюються красою Даші і бажають їй щастя в особистому житті.

  • Красива
  • Розумничка, бажаю тобі щастя
  • Яка ти красива
  • Дашуль ти гідна кращого
  • Як кажуть, він тебе не вартий))) і слава богу, що відразу зрозуміла))
  • Нам, глядачам, було прикро звичайно, але, блін, ти молода красуня. Ще все попереду
  • Життя на цьому не закінчується!
  • Як би там не було, ти просто заслуговуєш величезного щастя і скоро станеш, а може вже стала, по справжньому щасливою. Удачі тобі і успіхів у всьому! Буду слідкувати за твоїми успіхами з задоволенням
  • Даша, ти справжня, умничка！
  • Дашенька, ти велика розумниця.Ти найкраща, позитивна, думаю багато хто буде брати з тебе приклад, як йти по новій доріжці... щасливою, яскравою і веселою.
  • Дашулька,ти молодець, я розчарована вчинком Макса, щиро бажаю тобі щастя

Не буде сліз і соплів: переможниця Холостяк-10 Даша підвела підсумки проекту

Скріншот коментарів

Раніше Холостяк 10 Макс Михайлюк блиснув ідеальним торсом на фото топлес.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Холостяктв-шоу
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