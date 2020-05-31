Не буде сліз і соплів: переможниця Холостяк-10 Даша підвела підсумки проекту

Дівчина закликала фанатів не вести розслідування і просто жити далі
На днях відбулося довгоочікуване пост-шоу романтичного реаліті Холостяк-10, в якому головний герой Макс Михайлюк і переможниця проекту Даша Ульянова розповіли, зчи алишилися вони разом після закінчення шоу. На жаль багатьох шанувальників, ця казка виявилася без щасливого кінця - пара більше не разом. Як розповіла дівчина, після повернення в Київ по закінченню проекту Макс займався своїми справами і взагалі пропав на кілька місяців, так що вони навіть не бачилися.
До того ж, Даша була дуже шокована одкровенням Холостяка про те, що на проекті у нього був секс з іншою учасницею. Але зараз вона вже все це пережила, заспокоїлася і готова жити далі. На своїй сторінці в Instagram 23-річна гімнастка опублікувала фото у білій майці і сірому картатому піджаку.
Вона заявила, що більше сліз не буде і треба ставити нові цілі і жити далі.
Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)
"Тут не буде сліз, соплів і втішань .. повірте , цього добра було більш ніж достатньо. мені шкода, що так вийшло, але цю ситуацію потрібно просто прийняти і жити далі. В цьому ніхто не винен, що так трапилося і я б попросила вас не вести власні розслідування що/ як/чому. Це вже не має ніякого сенсу, як на мене. Живемо сьогоднішнім днем, ставимо нові цілі і продовжуємо вірити в казку, в якій мені дійсно пощастило бути", - підвела підсумки проекту Ульянова.
Пізніше Даша виклала також кілька відвертих кадрів в пікантному луці - трусиках і короткому топі. Колишня гімнастка продемонструвала спокусливі вигини фігури, а заодно і вражаючу розтяжку - на одному з фото вона відображена в шпагаті.
Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)
"І так... статус «холостячки» активований", - зазначила красуня.
У коментарях користувачі мережі захоплюються красою Даші і бажають їй щастя в особистому житті.
Скріншот коментарів
Раніше Холостяк 10 Макс Михайлюк блиснув ідеальним торсом на фото топлес.
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Автор: Марина Настевіч