Буде ідеально: Холостяк-9 і його дружина розсекретили деталі майбутнього пишного весілля

Микита Добринін і Дарія Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

На весіллі пари виступить українська зірка

Холостяк-9 Микита Добринін і переможниця проекту Даша Квіткова 20 травня стали чоловіком і дружиною. Пара розписалася в Києві, але весільну церемонію перенесла до кращих часів, адже в Україні діяли жорсткі карантинні заходи. Але від ідеї усроить пишне торжество закохані не відмовилися. Правда, внесли ряд поправок в свій первісний план.

В інтерв'ю для YouTube-каналу Woman magazine подружжя зізналося, що спочатку хотіли об'єднати розпис і весілля, але пара вирішила узакнити стосунки і не тягнути з цим питанням, а от торжество довелося перенести через пандемію коронавіруса.

"У нас була ідея організувати весілля в Італії, але вона швидко відпала, тому що почалася історія з карантином. Були плани, мрії, але ми зрозуміли, що і в Україні можна влаштувати не менш красиве і пишне весілля", - міркує Микита.

Микита Добринін і Даша Квіткова розписалися 20 травня (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Даша додала, що літнім родичам було б нелегко добиратися на свято за кордон, тому весілля на Батьківщині стало оптимальним варіантом. "У нас на весіллі будуть публічні люди, їх буде небагато, але преси не буде. Ми хочемо весілля для близьких і друзів", - зізналося подружжя.

А от зірковою гостею пари несподівано зголосилася стати ... сама Ірина Білик. "Це кумедна історія. З Ірою ми знайомі давно по роботі. В одному закладі ми були разом, вона написала мені в Фейсбуці, що вона сидить недалеко, бачить мене. Ми з нею зустрілися. Виявилося, вона дивилася проект і сказала, що, якщо буде весілля, то вона хоче подарувати пісню на весілля. Але тоді мова про весілля ще не йшла", - згадав Микита.

Даша зізналася, що у неї буде дві сукні. "Ідеальні. Все як я хотіла, до деталей. Я дуже хочу день весілля, щоб швидше одягнути ці сукні", - заінтригувала дівчина.

Відео: YouTube/Woman magazine

Микита заявив, що хвилювався перед розписом, а Даша – в день офіційного скріплення шлюбу, а ось перед самим торжеством вони зізналися, що нітрохи не переживають.

У весільну подорож пара хотів відправитися в Нью-Йорк, але карантин вніс свої корективи, тому поки що з медовим місяцем Микита і Даша не визначилися.

Раніше Даша Квіткова розповіла про сварки з коханим після виходу шоу Холостяк-9 на екрани і фінансових стосунках в парі.