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Буде хана: Настя Каменських показала, як робить руки стрункими і рельєфними (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.03.2020 - 12:35
Буде хана: Настя Каменських показала, як робить руки стрункими і рельєфними (відео)
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

В цей час Потап вчив англійську

Настя Каменських не перестає захоплювати шанувальників виконанням обіцяних сюрпризів. Раніше українська красуня обіцяла, що під час карантину буде регулярно виходити до шанувальників у прямі ефіри. І не просто, щоб поділитися "карантинними хроніками", а зміцнювати імунітет разом з фоловерами. Так, Настя запускає на регулярній основі онлайн-тренування. Зазвичай ефір стартує з 9-ї ранку — за цей час проголосувала більша частина шанувальників Каменських. Хоча сама Настя підкреслює, що постає набагато раніше. Вже в 6-7 ранку вона на ногах. Зате у виконавиці є час підготуватися до тренування. Як раніше зазначала сама Настя, не слід тренуватися відразу ж після пробудження. Дайте організму час прокинутися, попийте води, зробіть легкий сніданок. Тобто перед початком ранкового тренування прокидайтеся мінімум за годину!

Сьогодні вранці, 25 березня Настя провела тренування "хана".

"Сьогодні тренування називається "хана". Я знаю, що ті хто займався зі мною в минулий раз, коли ми розробляли "нижню частину", не могли ходити. Так от, після цього, думаю, вам буде важко стакан в руки взяти. Тому що ми будемо розробляти ваші ручки, — зазначає Настя. — Чесно кажучи, я витривала, коли ми говоримо про прес, ноги. А от все, що стосується ручок... Вони в мене слабенькі, загалом, мені складно. Але потрібно ставати сильнішими". Відповідне відео з'явилося на youtube-каналі "Glam Wish".

Настя Каменських провела онлайн-тренування з акцентом на руки

До речі, на самому початку прямого ефіру фоловерів привітав Потап! Він представив "нового суперського тренера" — Настю. Потім Потап пішов займатися англійською.

Отже, як зазвичай, починаємо з розминки. Це обов'язково! М'язи потрібно розігріти, щоб не було травм. Розминаємося зверху вниз — від голови до ступнів. В цей раз гарненько розімніть руки.

І знову нагадаємо рекомендації Насті, які слід врахувати перед початком тренування:

1. Не починайте тренування відразу після сну. Організму потрібно час, щоб перебудуватися з стану спокою в стан готовності до навантажень. Я обожнюю бігати і тренуватися вранці, але прокидаюся як мінімум за годину до цього.

2. Нерозігріті м'язи не можна тренувати. Це загрожує травмами або майже завжди сильною крепатурою навіть від простих вправ. Тому завжди робимо розминку

3. Після тренування - обов'язково розтяжка. Вона знімає напругу м'язів, які в свою чергу напружують суглоби, що небезпечно.

4. Спіть достатньо. Саме уві сні організм відновлюється і виробляє гормони, які впливають на спалювання жирів, обмін речовин і зміцнення м'язів. Однією з причин, чому ви не худнете, може бути те, що ви мало спите

5. Пийте воду. Для всіх це вже банальний рада, але скільки з вас п'ють достатньо чистої води? Це ваша еластичність шкіри, відсутність целюліту, міцні судини і серце.

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