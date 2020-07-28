Буде гаряче! Стали відомі імена партнерів Саніної і Камінської на Танцях з зірками

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Співачки будуть підкорювати паркет з відомими танцівниками

На днях визначилися дві нові учасниці нового сезону шоу Танці з зірками - фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна і солістка поп-групи "НеАнгели" Слава Камінська прийняли виклик і погодилися спробувати свої сили на паркеті. Причому для Слави це буде вже друга спроба - вона брала участь у проекті Танці з зірками-2019, але серйозна травма змусила її достроково покинути шоу. Тепер же стали відомі імена танцювальних партнерів артисток.

Партнером Юлії Саніної в шоу стане хореограф Дмитро Жук. Танцюрист вже вчетверте братиме участь у проекті.

"З Дімою мені пощастило. Я вважаю його кращим і самим стильним танцюристом проекту. Також він виявився класним учителем, Діма бачить мій потенціал і не дає впасти у відчай. А ще він палкий красень, так що, дівчата, готуйтеся!" -

висловилася Юля про свого партнера по шоу.

Юлія Саніна і Дмитро Жук (фото:прес-служба 1+1)

У свою чергу, партнером Слави Камінської став танцюрист і хореограф Дмитро Дікусар, який втретє братиме участь у шоу. За словами співачки, він допоміг їй впоратися зі страхом.

"Танець – це мистецтво. І я знайшла ідеального художника для цього полотна. Я б навіть сказала, ми обидва інтуїтивно вибрали один одного. Він вже допоміг мені подолати страх, і акуратно розкриває нову Славу", - прокоментувала співачка.

Слава Камінська і Дмитро Дікусар (фото: прес-служба 1+1)

На своїй сторінці в Instagram Слава поділилася ефектним чорно-білим відео. У ролику співачка стоїть в красивій позі разом зі своїм партнером на пляжі, але вони накриті білою тканиною. Під пісню Time of my life з фільму "Брудні танці" тканина повільно спадає, і стає видно, з ким саме позує Камінська.

Нагадаємо, прем'єра нового четвертого сезону "Танців з зірками" відбудеться цієї осені на "1+1". Зараз вже відомі імена трьох суддів нового сезону: Катерина Кухар, Влад Яма і Григорій Чапкіс будуть оцінювати танцювальні здібності зоряних учасників у новому сезоні шоу.

До речі, вже відомі імена сімох зоряних учасників нового сезону Танців з зірками: за перемогу в проекті будуть боротися Олег Винник з Оленою Шоптенко; Надія Мейхер з Кирилом Васюком; Санта Дімопулос з Максом Леоновим; Тарас Цимбалюк з Яною Заєць; Дар'я Петрожицька з Ігорем Гелуненко.

Раніше зірка серіалу "Папік" Дарья Петрожицька стала новою учасницею шоу Танці з зірками 2020.