Brunettes Shoot Blondes пообіцяли підпалити унікальний інструмент під час Нацвідбору на Євробачення 2019

Brunettes Shoot Blondes (фото: instagram.com/brunettesshootblondes)

Якщо хлопці не жартують, то номер буде схожий на виступ MELOVIN в 2018 році

Дивитися онлайн першого Нацвідбору на Євробачення 2019 багато українців будуть вже завтра, 9 лютого. Інтрига загострюється, а учасники нервують. До речі, в цю суботу на сцену Нацвідбору вийдуть перші 8 учасників (з 16-ти). І вже прямо зараз ви можете прослухати всі пісні першого півфіналу, проголосувавши в спеціальному опитувальнику LITE за найкращого, на вашу думку, виконавця.

На даний момент вже сформувалася трійка лідерів: MARUV, VERA KEKELIA і Brunettes Shoot Blondes.

При цьому стало відомо, що інді-група Brunettes Shoot Blondes готує для Нацвідбору по-справжньому "вогняний" номер. З'ясувалося, що учасники колективу планують прямо на сцені конкурсу підпалити унікальний музичний інструмент, а саме — незвичайний рояль. В його "тілі" зміксували більше 20-ти інших інструментів. І все це функціонально! Про це в невеликому інтерв'ю розповів фронтмен Brunettes Shoot Blondes Андрій Ковальов.

Відео: instagram.com/brunettesshootblondes

"Я мав таку надію, що ми будемо у другому півфіналі виступати, тому зараз дуже активно репетируємо, граємо і готуємося. Наш номер… Є інструмент, який ми беремо з собою на сцену Нацвідбору. Якісь інші речі, шоу або графіка, можуть бути зайвими. Буде рояль і ми. Ми купили цей рояль давно. Він стояв і ми думали, що з ним можна зробити. Були якісь ідеї, які ми самі генерували, придумували, що там може бути в тому роялі. Його можна теоретично розібрати. А у фіналі ми його просто підпалимо, як це зробив Меловін", — розповів Ковальов.

Зазначимо, що MELOVIN, який представляв Україну на Євробаченні 2018 з піснею "Under The Ladder", також готував для глядачів "вогненний" номер. У фіналі його виступу рояль, на якому він грав, загоряється.

MELOVIN — Under The Ladder

Також пропонуємо побачити унікальний рояль і заодно познайомитися з конкурсною піснею "Houston" Brunettes Shoot Blondes:

Brunettes Shoot Blondes — Houston

Під час першого Нацвідбору на Євробачення 9 лютого колектив Brunettes Shoot Blondes виступить під 7-м номером.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще одну фаворитку Нацвідбору Вірі Кекелії, і розповідали про її кращі пісні і біографію.

Віра Кекелія виступить під час першого Нацвідбору з піснею WOW!