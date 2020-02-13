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Без брів і вій: Леді Гага здивувала дивним образом з повсякденного життя

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.02.2020 - 21:28
Без брів і вій: Леді Гага здивувала дивним образом з повсякденного життя
Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Співачка показала фото зі звичайного життя

Леді Гага відома своїм екстравагантним стилем. На сцені і червоних доріжках вона звикла демонструвати незвичайні і часом шокуючі образи. Виявляється, у звичайному житті вона також не може бути «як всі».

Без брів і вій: Леді Гага здивувала дивним образом з повсякденного життяЛеді Гага любить вдома ходити без косметики (фото: instagram.com/ladygaga)

Кілька годин тому на сторінці співачки з'явилося нове фото – вона зробила селфі в суші-барі. Тим самим показавши свою любов до популярної страви. А також – до епатажних образів навіть у повсякденному житті. Знаменитість позує з оригінальним макіяжем: губи нафарбовані блиском, на повіках – рожеві тіні, а брови і вії співачка вирішила не тільки не фарбувати, а навіть навпаки – максимально їх «заретушувати». Завершує картину зачіска-цибулинка. Потрібно відзначити, що рожеве волосся співачки відмінно контрастувало з бірюзовим світшотом. З прикрас Гага вибрала золоті сережки-кільця і годинник.

Без брів і вій: Леді Гага здивувала дивним образом з повсякденного життя

Леді Гага показала нове фото (фото: instagram.com/ladygaga)

Шанувальникам співачки припав до душі такий образ дівчини: «Королева суші», «ти завжди прекрасна», «вау!», – засипали вони коментарями Гагу.

Чи була вона в ресторані одна або в компанії коханого, невідомо. Нагадаємо, про своїх нові відносини співачка оголосила зовсім недавно. Спочатку вона з'явилася зі своїм бойфрендом на кубку СупрБоула. Журналістам вдалося швидко з'ясувати, що нового обранця виконавиці звуть Майкл Поланскі. Він виявився справжнім завидним нареченим: мільйонер, філантроп, випускник Гарварду і генеральний директор Parker Group.

Без брів і вій: Леді Гага здивувала дивним образом з повсякденного життя

Співачка з новим бойфрендом (фото: instagram.com/ladygaga)

Щоб зупинити потік пліток в мережі, вже через кілька днів співачка сама розставила всі крапки над "і". На своїй instagram-сторінці Гага опублікувала романтичне фото з коханим, де ясно дала зрозуміти – вони у відносинах. На знімку Гага і Поланскі обіймаються на розкішній яхті. Хлопець тримає на руках свою кохану і дивиться на неї з ніжністю і турботою. «Нам було так весело в Майамі. З любов'ю до всіх моїх маленьких монстрів і фанатів, ти найкращий!», – написала Леді Гага під знімком.

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