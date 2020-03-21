Брат Кейт Міддлтон більше не може гадати і скасовує своє весілля

Джеймс Міддлтон і Ализе Тевене (фото: instagram.com/jmidy)

Брат герцогині Кембриджської не вирішується загадувати нову дату торжества

Навіть сім'ї монархів не мають впливу над всесвітнім спалахом коронавіруса. На 2020 рік були заплановані дві найбільш очікувані весілля королівської сім'ї Великобританії. І обидва вони опинилися під загрозою зриву! Спочатку принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці скасували весільну церемонію, заплановану на 29 травня. Тепер і брат Кейт Міддлтон змушений відмовитися від урочистості через спалах коронавіруса!

Як повідомляється, Джеймс Міддлтон змушений скасувати своє весілля з нареченою Алізою Тевене після спалаху вірусу COVID-19. Брат герцогині Кембриджської і його наречена (французький фінансовий аналітик) повинні були обмінятися клятвами вже цього літа. Але, як повідомляє видання Daily Mail, наводячи слова Джеймса: «Просто «не практично» влаштовувати таке святкування в умовах пандемії коронавіруса».

Видання з'ясувало, що пара вирішила переглянути дату свого весілля, як тільки хаос вщухне. І «всі їхні гості зможуть із задоволенням взяти участь в урочистому заході».

Джеймс Міддлтон з нареченою (фото: instagram.com/jmidy)

У листопаді минулого року, всього через кілька тижнів після того, як він зробив пропозицію Алізе, Джеймс оголосив, що з нетерпінням чекає цього грандіозного дня зі своєю нареченою.

«В даний момент ми знаходимося на стадії насолоди передсвятковим почуттям, перед підготовкою до одруження», — сказав він виданню Vanity Fair (американський журнал, присвячений політиці, моді) в Іспанії. «Це шлях довжиною в життя, який ми хочемо подолати як команда. І я дуже радий шансу» — саме так молодший брат Кейт Міддлтон описав бачення спільного життя зі своєю коханою.

У 32-річного Джеймса і Ализи є п'ять собак: Елла, Зулу, Інка, Місяць і Мейбл. Як повідомляється, вони зобов'язані своїм знайомством одній з них. Пара звернула один на одного увагу, коли вихованець по кличці Елла, по щасливому випадку в South Kensington Club (клуб, особняк в Лондоні) підбігла до Алізе. А дівчина вирішив приголубити собачку Джеймса.

Незабаром після цього, в січні минулого року закохана пара була виявлена за поцілунком під час новорічного святкування на острові Сент-Барт (на Карибах). Це відбулося через рік після розриву п'ятирічних відносин між Джеймсом і британською актрисою Донною Ейр. Підприємець також розповів, що їх собаки будуть грати одну з ключових ролей на їх весіллі. Чоловік заявив: «Я досі не вибрав хто саме з них, але вони точно будуть одними з ключових «персон» на церемонії». Можливо, одній з його собак випаде честь нести весільні кільця!

Фото: instagram.com/jmidy

Також Джеймс розповів редакції про свою участь на весільній церемонії його сестри Кейт Міддлтон з принцом Вільямом в 2011-му році. А також про те, як запросив Ализе на весілля леді Габріелли Віндзор (член британської королівської сім'ї, двоюрідна племінниця королеви Єлизавети II ) у травні 2019-го. А це є явною ознакою серйозності їх відносин.

«Це просто люди, люди які святкують свою любов. Вони дають обітницю любити, поважати і бути вірним один одному. Будь-то маленьке весілля або королівське весілля... Весілля - це весілля», -підсумував Джеймс.