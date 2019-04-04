"Божественний дует": мережа в захваті від спільної пісні Тіни Кароль і групи Бумбокс

Шанувальники Тіни Кароль давно чекали від неї спільної пісні

Популярна українська співачка Тіна Кароль підготувала великий сюрприз для своїх шанувальників - вона записала спільну пісню разом з групою Бумбокс. Кліп на композицію "Безодня" обіцяють представити вже ввечері 4 квітня, проте сама пісня вже була опублікована на Youtube-каналі familyboombox.

На промо-постері Тіна відображена в червоній сукні в квітковий принт і з відкритими плечима. Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк позує в чорному вбранні і шапці.

Відео: Тіна Кароль і Бумбокс - Безодня (youtube.com/familyboombox)

Шанувальники поспішили поділитися своїми враженнями від такої співпраці - багато фанів вже давно чекали, щоб Кароль записала з кимось спільну пісню. Судячи по коментарям, вони залишилися більш ніж задоволені, називаючи "Безодню" божественним дуетом і дякуючи артистам за такий подарунок.

"Як так гарно можна керувати голосом, як Кароль?) Бумбокс емоції топ, дует супер*"

"Якщо рай існує, то там крутять Бумбокс"

"Дивно, дуже красиво, емоційно!!! Спасибі за такий подарунок"

"Це не реально красиво!!! Супер!!! Вау уууу потрясно!!!"

"Божественний дме. Стільки емоцій, життя, болю. Хана, мене просто розірвало. Браво!"

"Дякуємо, давайте вже весь альбом))"

"БОМБА! на повторі! ДЯКУЮ!"

"Незвичайне поєднання голосів)"

"Тіна королева мілізмів! Люблю її"

"Більше ніж пісня!"

"Пісня дуже емоційна. Сподобалася! Пропустила її крізь себе і відчула"

Нагадаємо, раніше чуттєва Тіна Кароль здивувала незвичайним вбранням неначе з чоловічого плеча.

Також нагадаємо, до цього "чарівна кішечка" Тіна Кароль підкорила шанувальників фото в ліжку.

До речі, Тіна Кароль знову зачарувала задумливим знімком.