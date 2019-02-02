Ти божественна: Брежнєва "підірвала" мережу пікантними знімками

Співачка вразила витонченою фігурою на тлі заходу сонця

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая недавно впечатлила стильным пляжным look'ом на Мальдивах, показала последние фото с отдыха. Артистка отметила, что это был райский отдых и она хочет поделиться последними минутами счастья на острове со своими фанатами.

"Обед на райском острове... Все хорошее быстро заканчивается... но пора возвращаться к работе, много вопросов было : едим ли мы, и что?) - да)) мы едим", - пишет артистка.

Брежнева также добавила, что это был последний день, который она провела на Мальдивах.

"Улетаю в прекрасном состоянии. Полна тепла, благодарности, энергии", - добавила певица.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/ververa

Вера Брежнева на Мальдивах (фото: instagram.com/ververa)

"Ты посмотри, братан, какой закат, все остальное, брат, такая мелочь…". Последний из пяти вечеров в раю... Ловлю каждый момент...", - написала артистка под фотографией в своем профиле.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/ververa

Вера Брежнева на Мальдивах (фото: instagram.com/ververa)

Поклонники без ума от внешности артистки. Некоторые поинтересовались, был ли супруг Брежневой с ней на отдыхе.

"Вера, какая же ты красавица, всегда восхищаюсь твоим умением держать себя в форме. Ты мое вдохновение. Я поставила цель: до мая скинуть с 75 до 60-63 килограмм. Спасибо, что ты такая есть. Ты королева!", "Такая красивая", "Богиня морей и океанов", "Ты божественна", "Красиво", " А Константина с собой что не взяли развеяться?" – пишут поклонники.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/ververa

Напомним, шикарная Вера Брежнева покорила ярким пляжным фото.

К слову, по прибытию на Мальдивы Веру Брежневу восхитила не только островная райская красота, а также впечатлили условия в отеле – ванна артистки стояла на улице, что стало приятным дополнением для отличного отдыха.

Видео: РБК-Украина