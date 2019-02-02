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Ти божественна: Брежнєва "підірвала" мережу пікантними знімками

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.02.2019 - 17:57
Ти божественна: Брежнєва "підірвала" мережу пікантними знімками
Віра Брежнєва на Мальдівах (фото: instagram.com/ververa)

Співачка вразила витонченою фігурою на тлі заходу сонця

Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно вразила стильним пляжним look'ом на Мальдівах, показала останні фото з відпочинку. Артистка наголосила, що це був райський відпочинок і вона хоче поділитися останніми хвилинами щастя на острові зі своїми фанатами.

"Обід на райському острові... Все хороше швидко закінчується... але пора повертатися до роботи, багато питань було : чи їмо ми, і що?) - так)) ми їмо", - пише артистка.

Брежнєва також додала, що це був останній день, який вона провела на Мальдівах.

"Відлітаю в прекрасному стані. Сповнена тепла, подяки, енергії", - додала співачка.

Ти божественна: Брежнєва &quot;підірвала&quot; мережу пікантними знімкамиТи божественна: Брежнєва &quot;підірвала&quot; мережу пікантними знімками

Скріншот поста аккаунта instagram.com/ververa

Ти божественна: Брежнєва &quot;підірвала&quot; мережу пікантними знімками

Віра Брежнєва на Мальдівах (фото: instagram.com/ververa)

"Ти подивися, братан, який захід, все інше, брат, така дрібниця...". Останній з п'яти вечорів в раю... Ловлю кожен момент...", - написала артистка під фотографією в своєму профілі.

Ти божественна: Брежнєва &quot;підірвала&quot; мережу пікантними знімкамиТи божественна: Брежнєва &quot;підірвала&quot; мережу пікантними знімками

Скріншот поста аккаунта instagram.com/ververa

Ти божественна: Брежнєва &quot;підірвала&quot; мережу пікантними знімками

Віра Брежнєва на Мальдівах (фото: instagram.com/ververa)

Шанувальники без розуму від зовнішності артистки. Деякі поцікавилися, чи був чоловік Брежнєвої з нею на відпочинку.

"Віра, яка ж ти красуня, завжди захоплююся твоїм умінням тримати себе у формі. Ти моє натхнення. Я поставила мету: до травня скинути з 75 до 60-63 кілограм. Дякую, що ти така є. Ти королева!", "Така красива", "Богиня морів і океанів", "Ти божественна", "Красиво", "А Костянтина з собою не взяли розвіятися?" – пишуть шанувальники.

Ти божественна: Брежнєва &quot;підірвала&quot; мережу пікантними знімками

Ти божественна: Брежнєва &quot;підірвала&quot; мережу пікантними знімками

Ти божественна: Брежнєва &quot;підірвала&quot; мережу пікантними знімками

Ти божественна: Брежнєва &quot;підірвала&quot; мережу пікантними знімками

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/ververa

Нагадаємо, шикарна Віра Брежнєва підкорила яскравим пляжним фото.

До речі, по прибуттю на Мальдіви Віру Брежнєву захопила не тільки острівна райська краса, а також вразили умови в готелі – ванна артистки стояла на вулиці, що стало приємним доповненням для відмінного відпочинку.

Відео: РБК-Україна

"Збираю промінчики тепла": Віра Брежнєва підкорила яскравим пляжним фото "Ми плачемо": Леся Нікітюк показала, що її засмутило на Мальдівах
Новини України Віра БрежнєваМальдивыотдыхинстаграм
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