Боса Тіна Кароль зачарувала душевним виступом на весіллі Потапа і Насті (відео)

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка вирішила виступити перед молодятами босоніж

Весілля Потапа і Насті продовжує активно обговорюватися в мережі. З кожною годиною з'являється все більше і більше подробиць цієї важливої в житті пари події. Нагадаємо, що весілля відбулася 23 травня в одному з комплексів під Києвом. Більш того, саме в цей день з самого ранку Потап і Настя Каменських вперше офіційно зізналися у своїх відносинах і перестали їх приховувати.

Що стосується весілля, то зіркові гості урочистості поступово публікують його нові деталі. Приміром, стало відомо, що захід також відвідала і Тіна Кароль. При цьому українська співачка подарувала молодятам особливий подарунок - живе виконання своїх зворушливих пісень.

Крім того, Тіна Кароль навіть виступила босоніж!

Це було виконання в тісному колі друзів. Потап і Настя, ніжно обійнявшись, танцювали під пісні Кароль. Забавно, але сама співачка від надлишку почуттів і насиченого на емоції дня навіть трохи призабула слова своєї пісні "Ніжно". Але Кароль не розгубилася і продовжила наспівувати мелодію. Відповідне відео з'явилося на twitter-сторінці MyGlamWish.

Зазначимо, що до цього стали відомі інші не менш цікаві подробиці весілля Потапа і Насті. Наприклад, пара порадувала своїх гостей і шанувальників, які дивилися різні трансляції з торжества. Так, Потап і Каменських чи не вперше за довгий час виконали пісню, з якої все почалося, - свій хіт "Не пара". Він пролунав вперше більше 10 років тому і саме з нього шанувальники познайомилися з відомим дуетом.

Також гості вечора розважалися під пісні запальною Вєрки Сердючки. Відповідне відео навіть зняла Маша Єфросиніна, яка відвідала весілля Потапа і Насті разом зі своїм чоловіком Тимурм Хромаєвим. До речі, це була одна з найкрасивіших пар урочистості. Відома телеведуча вибрала розкішне коктейльне плаття синього кольору.