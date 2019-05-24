ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Боса Тіна Кароль зачарувала душевним виступом на весіллі Потапа і Насті (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.05.2019 - 14:28
Боса Тіна Кароль зачарувала душевним виступом на весіллі Потапа і Насті (відео)
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка вирішила виступити перед молодятами босоніж

Весілля Потапа і Насті продовжує активно обговорюватися в мережі. З кожною годиною з'являється все більше і більше подробиць цієї важливої в житті пари події. Нагадаємо, що весілля відбулася 23 травня в одному з комплексів під Києвом. Більш того, саме в цей день з самого ранку Потап і Настя Каменських вперше офіційно зізналися у своїх відносинах і перестали їх приховувати.

Що стосується весілля, то зіркові гості урочистості поступово публікують його нові деталі. Приміром, стало відомо, що захід також відвідала і Тіна Кароль. При цьому українська співачка подарувала молодятам особливий подарунок - живе виконання своїх зворушливих пісень.

Крім того, Тіна Кароль навіть виступила босоніж!

Це було виконання в тісному колі друзів. Потап і Настя, ніжно обійнявшись, танцювали під пісні Кароль. Забавно, але сама співачка від надлишку почуттів і насиченого на емоції дня навіть трохи призабула слова своєї пісні "Ніжно". Але Кароль не розгубилася і продовжила наспівувати мелодію. Відповідне відео з'явилося на twitter-сторінці MyGlamWish.

Зазначимо, що до цього стали відомі інші не менш цікаві подробиці весілля Потапа і Насті. Наприклад, пара порадувала своїх гостей і шанувальників, які дивилися різні трансляції з торжества. Так, Потап і Каменських чи не вперше за довгий час виконали пісню, з якої все почалося, - свій хіт "Не пара". Він пролунав вперше більше 10 років тому і саме з нього шанувальники познайомилися з відомим дуетом.

Також гості вечора розважалися під пісні запальною Вєрки Сердючки. Відповідне відео навіть зняла Маша Єфросиніна, яка відвідала весілля Потапа і Насті разом зі своїм чоловіком Тимурм Хромаєвим. До речі, це була одна з найкрасивіших пар урочистості. Відома телеведуча вибрала розкішне коктейльне плаття синього кольору.

"Хто просив погарячіше?" Тіна Кароль викликала фурор фото в білизні Нескінченне кохання: Настя Каменських зворушила весільним фото з Потапом
Новини України Настя КаменськихТіна КарольПотап
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся