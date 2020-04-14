Бомба: гаряча Настя Каменських станцювала танець, прикрившись лише подушками

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка взяла участь у модному мережевому челленджі

Настя Каменських, незважаючи на карантин, продовжує активно працювати. Співачка радує шанувальників корисним контентом і допомагає їм на самоізоляції ставати стрункішими, витривалішими і підтягти фігуру до літа. Вона навіть запустила власний мотиваційний пракический курс для всіх бажаючих. Тепер же енергійна і діяльна NK вирішила трохи подражнити мережу і долучилася до популярного флешмобу з подушками. Його суть в тому, щоб зі спального приладдя "створити" вбрання, зафіксувавши його на талії.

Так, Настя задіяла не одну, а цілих дві подушки, з яких створила "плаття" і закріпила його на талії поясом з пряжкою. Судячи по кадрам, під імпровізованим вбранням немає білизни. Настя не просто зробила фото, як більшість знаменитостей, наприклад, Ганна Різатдінова чи Леся Нікітюк, яка "пустила в хід" ковдру, а зняла відео. Запальна співачка танцює під музику і веселиться на камеру.

Шанувальники зірки прийшли в захват від експерименту Насті, і її варіант для челлендж їм припав до смаку.

Шанс стати краще: Настя Каменських розповіла, як зробити карантин продуктивним

Подушки зайві, Настя

На це можна дивитися вічно

Ти богиня, ти Зірка

А без подушки?

Ваш варіант найкрутіший і цікавий

Вау, Настя, ви чудово виглядаєте

Настюша-бомба

Така красуня

Класно

Незрівнянно

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася ефективними вправами для підтягнутих і апетитних сідниць. Звичайно ж, свої поради зірка проілюструвала на навчальному відео.