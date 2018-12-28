"Великі плани": Каменських про Греммі і бажання розповісти світові про Україну

Настя Каменських (колаж: LITE)

Напередодні Нового 2019 року NK поділилася секретами і планами

Завоювання латиноамериканського слухача, запуск першого сольного альбому, тур по країнах Європи, записи кліпів і нових пісень, участь у талант-шоу... Настя Каменських зізнається: сьогодні у неї практично не залишається часу на себе. Іноді навіть доводиться відмовлятися від улюблених щоденних пробіжок. Але співачка не скаржиться. Адже за словами Насті, творчість — це її життя!

В передноворічному інтерв'ю для RBC-LITE Настя Каменських розповіла про грандіозні плани на майбутнє, поділилася бізнес-лайфхаками і, звичайно ж, розповіла, як планує зустрічати Новий 2019 рік.

Настя Каменських: З самого дитинства у мене була мрія, що пісні українки будуть популярні в усьому світі (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя, хочеться привітати вас з попаданням у всесвітньо відомий музичний чарт Billboard. Ви стали першою українською співачкою, якій вдалося дістатися таких вершин і завоювати любов ще й латиноамериканських слухачів.

Спасибі за привітання, мені дійсно дуже приємно. Ми з командою багато працювали заради того, щоб досягти таких висот. Адже крім Billboard, моя пісня також очолила міжнародний музичний чарт Music Choice, а моя україномовна пісня "Тримай" звучала на всесвітньо відомому італійському RadioRai.

Коли записували пісню "Peligroso", очікували, що вона стане настільки успішною?

Коли ми пишемо кожну пісню, ми в неї дуже сильно віримо! І завжди сподіваємося, що вона сколихне світ музики. "Peligroso" ми писали спільно з неймовірно талановитими авторами, володарями "Греммі". Ми працювали на студіях, де записуються J Lo, Britney Spears, Backstreet Boys, Ariana Grande і багато інших. З самого дитинства у мене була мрія, що пісні українки будуть популярні в усьому світі. І те, що зараз мої пісні звучать на різних континентах — це просто неймовірно!

NK — PELIGROSO

Нещодавно ви представили Україну на червоній доріжці Латиноамериканської премії "Греммі". Розкажіть, як готувалися до такої відповідального події?

Це дуже хвилююча подія, адже я — перша українська співачка, яка представляє свою країну на головній музичній події Латинської Америки. Звичайно ж, любов моїх глядачів — це головна підтримка! Природно я, як і будь-яка дівчинка, довго думала, в якому образі з'явитися на червоній доріжці. Мені хотілося виглядати гідно поруч з головними латиноамериканськими зірками, такими як: J LO, Maluma, Jessie G, Becky G, Rosalia, Marc Antony (до речі, на студії якого ми працювали над треком "Peligroso") і багато інших.

Настя на червоній доріжці 19 церемонії Latin Grammy (фото: instagram.com/kamenskux)

Я давно захоплювалася роботою, стилістикою і якістю нарядів від Каті Сільченко і тому я ні краплі не сумнівалася, до кого звернутися з цього питання. Я дуже рада, що на червоній доріжці Latin Grammy, серед всесвітньо відомих артистів, я була у сукні від Каті — неймовірно талановитого українського дизайнера! Вона відчула, що мені потрібно, і створила неповторний образ, схожий на квітку фуксії.

Хто є дизайнером ваших нарядів? Берете участь у розробці, можливо, самі робите якісь ескізи? Або цілком довіряєте смакам стилістів?

Я завжди беру участь у розробці нарядів для моїх виходів у світ. Ніколи не одягну те, що мені чуже за стилем або образу, навіть якщо це супер трендово. Все завжди починається з моєї ідеї і власних відчуттів в той чи інший період мого життя. Далі в роботу підключаються моя стиліст Іра Лан і просто неймовірно талановита швачка-конструктор Таня Ларіна. Вона ж, до речі, допомагає нам і з конструюванням моделей для NKsport. Але якщо що, я можу і сама намалювати ескіз (посміхається). Наприклад, перші моделі для мого бренду NKsport, я робила виключно самостійно, тому що хотіла передати всім нашим покупцям мої відчуття, мою мотивацію, моє натхнення йти до і підкорювати вершини!

Відбувся ваш тур по латиноамериканським радіостанціям США, ви також виступили в Німеччині. Тобто ви рішуче націлилися завойовувати ринки Америки і західної Європи. Розкажіть хоч трохи про цей процес: легко чи складно домовитися, багато коштів витрачаєте на промо і т. д.?

Так, в цьому році я багато де побувала з інтерв'ю і концертами: це безліч концертів в Україні та 4 концерту за два тижні в Німеччині, Естонія, Латвія... про Латинську Америку і США навіть розповім вам в своїх блогах — слідкуйте обов'язково! Насправді це не так складно, адже мене мотивує найважливіша мета — стати українкою, яка отримала "Греммі".

Настя Каменських: Мене мотивує найважливіша мета — стати українкою, яка отримала "Греммі" (фото: instagram.com/kamenskux)

Я дуже рада, що можу ділитися своєю музикою не тільки в рідній країні, але і по всьому світу. Я дуже хочу розповісти про улюблену Україну всьому світу і показати, що у нас тут — неймовірно талановиті люди. А коли є мета, я докладаю максимум зусиль для її досягнення. Наприклад, за 4 місяці я вивчила іспанську. Зараз досить вільно нею володію. Чимале значення зіграв блискавичний успіх "Peligroso" — вона відразу ж всім сподобалася і мене запросили на головні шоу іспаномовного світу, такі як Despierta America. Такий успіх заряджає додатковою енергією і впевненістю, а працювати хочеться ще більше.

А як щодо тандемів з іноземними співаками: чи є в планах таке співробітництво, з ким хотіли б виступити на одній сцені?

Ви знаєте, я зараз кайфую від того, що я роблю в своєму сольному проекті. Я пробую себе в різних жанрах і стилях. Експериментую в усьому і не думаю зупинятися ні на секунду. Тому сьогодні я не думаю про масштабні колаборації. Однак я ніколи не відмовляюся ні від яких ідей. Ми ніколи не знаємо, як складеться наше життя і який подарунок зробить нам доля. Користуючись нагодою, хочу попередити, що нещодавно я зняла дещо цікавеньке і обіцяю вам, що здивую всіх! Запасіться терпінням і підписуйтесь на мій NKofficial!

Настя Каменських: Експериментую в усьому і не думаю зупинятися ні на секунду (фото: instagram.com/kamenskux)

Ви дуже часто дякуйте в соцмережах своїй команді #NKTEAM. Могли б оцінити себе об'єктивно як менеджера: ви упереджені або навпаки занадто добрі, чи можете "стукнути кулаком", якщо щось не подобається?

Ви знаєте, головне, що я знайшла однодумців, таких же божевільних, як і я, які вірять, що будь-які мрії реальні. Головне — над ними працювати. Я не прагну до того, щоб контролювати кожен крок своїх співробітників. В моїй #NKteam кожен розуміє свою зону відповідальності і зі старанням виконує свою роботу. Адже в успішному результаті ми зацікавлені всі. В моїй команді всі дуже талановиті і відповідальні, тому ні про яку упередженість і суворість мови і не може бути.

Останнім часом публічні люди все частіше стали ділитися корисними "бізнес-лайфхаками": мотивація, конкретні кроки до дії і т. д. Поділіться топ-5 універсальними порадами успішного ведення справи від себе особисто.

Перше правило успіху для мене — мати команду людей-однодумців, яким ви будете довіряти на всі 100%. Наступне — це діяти за чітким планом. Не приймати необдуманих рішень, все зважувати і прораховувати кожен крок. Третя порада — завжди прагнути до більшого. Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому і шукайте нові горизонти для розвитку. Четверта — прислухайтесь, але завжди майте свою думку. Не варто йти на поводу у чиїхось порад. Довіряйте своїй інтуїції. І остання, п'ятапорада — робіть все з душею. Люди завжди це відчувають.

У листопаді 2018 команді #NKTEAM виповнився рік (фото: instagram.com/kamenskux)

Ви якось писали в соцмережі, що хотіли б оволодіти мистецтвом ефективного тайм-менеджменту? А як йдуть справи на сьогоднішній день: щось не встигаєте, доводиться постійно поспішати?

Ой, так! Зараз я просто як блискавка. Іншого вибору просто немає. Нещодавно в рамках мого інста-челленджа #obіцяюза100днів я розповідала про те, що встигаю багато. Хоча робота артиста насичена подіями і мультизадачна, завдяки чіткій структурі мого дня і розписаним завданням, я встигаю все заплановане. Мені вдається в один день і на головній музичній премії країни виступити, і оперативно переїхати на інше шоу (посміхається).

Ділюся з вами моїми головними секретами:

планую всі свої дії, навіть найдрібніші

не порушую намічений план

нічого не відкладаю на потім

обіцяю собі, що все задумане виконую і вірю в себе

Ось і все. Як бачите, все досить просто.

Каменських: У мене великі плани, тому поки що немає часу розслаблятися і відпочивати (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя, а могли б поділитися розпорядком свого дня? У скільки прокидаєтеся, за що беретеся першим ділом, як розподіляєте пріоритети...

Мій день завжди починається дуже рано, годині о 6 ранку. Я намагаюся починати його зі спорту: йду на пробіжку або на тренування в зал. Потім у мене зйомки, репетиції, стратегічне планування, вивчення мов, робота на студії, зараз прямі ефіри музичного шоу Х-фактор на СТБ. Насправді зараз настільки щільний графік, що іноді навіть на спорт часу не залишається. Але я все-таки намагаюся іноді на хвилиночку відволікатися від роботи, щоб перезавантажитися.

Скільки часу в день ви приділяєте творчості, якимось адміністративним питанням?

Творчість — це моє життя. Не було й дня, щоб я не займалася питаннями, які так чи інакше пов'язані з роботою артиста. У мене великі плани, тому поки що немає часу розслаблятися і відпочивати. Є маленький передих і знову вперед.

Яка ваша головна слабкість? Від чого не готові відмовлятися і на що йде значна частина вашого бюджету?

Я, як справжня дівчинка, дуже люблю шопінг. Але цю слабкість я перетворила на корисну справу. Вже кілька років я є супер-онука фонду "Життєлюб" і допомагаю збирати речі та для людей, яким це дуже потрібно. Приєднуйтесь і подаруйте теплий светр. Всі деталі участі в акції вказані у мене в instagram.

Настя Каменських: Кожен Новий рік я зустрічаю на моєму улюбленому місці — на роботі

Менш ніж за рік ви випустили альбом, кліпи, вивчили нову мову, побували в різних куточках планети. Коли ж будете відпочивати? І де мрієте провести свою ідеальну відпустку?

Поки що у мене немає часу відпочивати! Моя ідеальна відпустка — вдома, з сім'єю, рідними і собакою Мімі. І "Греммі" на полиці (сміється).

Де, як і з ким плануєте зустріти Новий 2019 рік?

Кожен Новий рік я зустрічаю на моєму улюбленому місці — на роботі (посміхається). В цьому році я буду дарувати людям щастя і свято. Дуже рада, що в цьому році перебуваю в Києві, так як зможу потім поїхати до сім'ї, рідних і близьких мені людей. Це таке тепле родинне свято. Його потрібно проводити поряд з найдорожчими людьми.

Нагадаємо, у попередньому інтерв'ю РБК-Україна Настя Каменських розповіла про іспано-італійське перевтілення, патріотизм та особистий простір.

Настя Каменських: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)