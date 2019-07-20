Більше тисячі фото: Тодоренко похвалилася великим весільним альбомом (фото)

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча розповіла про те, скільки знімків зі свята залишилося в сімейному архіві

Регіна Тодоренко і Влад Топалов 3 липня з розмахом відзначили весілля в Сорренто на найкрасивішій історичній віллі Асторія. Наречена змінила два образу, причому один з її весільних луків пошили спеціально для цього випадку, а наречений був підкреслено елегантний в костюмі, створеному за індивідуальними мірками. Молодята обмінялися зворушливими клятвами на очах у присутніх, підкорили спільними танцями, а Влад присвятив дружині проникливу пісню. Найбільш зворушливими моментами свята змогли насолодитися і шанувальники пари, адже молодята випустили цілий весільний фільм! Виявилося, що і в сімейному альбомі у Тодоренко і Топалова накопичилося чимало фото з торжества.

На своїй instagram -сторінці ведуча розповіла, що зібрала значну добірку унікальних кадрів з весілля – їх виявилося близько 1,5 тис! Вона планує зберігати ці дорогі серцю фото в альбомі великих розмірів.

Також Регіна не поскупилася і вирішила опублікувати кілька ефектних знімків на сторінці в соцмережі. На одному з них вона зображена на балконі, за спиною – приголомшливий вид на море, шлейф сукні нареченої розвівається на вітрі, а сама одна тримає в руках оригінальний букет. На другому кадрі – Регіна граціозно позує на сходах мармурових сходах, обернувшись до фотографа через плече.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Вчора ми з Владиславом Михайловичем отримали півтори тисячі красивих фото з весілля, які я планую зібрати в один велетенський альбом. І нехай він буде непідйомний, зате ці спогади назавжди залишаться на чарівних сторінках. Цікаво, це тільки у нас з весілля півтори тисячі фото або у вас теж таке було?" - поцікавилася зірка "Орла і Решки" у передплатників.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Фотосет викликав захоплення у шанувальників, про що вони поспішили повідомити Регіні.

"Прям лебідонька!", "Джульєтта", "Дуже красива Регіна та фотографії просто супер", "Просто принцеса", "Дуже красива", "Чудово!", "Шикарнейшее фото. Регіна, бажаю щастя", "Ви прекрасні", "Місце ви вибрали чарівне! Там неймовірно красиво", "Шикарно", - писали користувачі мережі.

Скріншот коментарів

Раніше Влад Топалов розповів про те, як створював весільну клятву для коханої половинки.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко і Влад Топалов зізналася – в їхній родині киплять справжні італійські пристрасті.