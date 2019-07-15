Просто до сліз! Тодоренко і Топалов зворушили мережа ексклюзивним весільним фільмом

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Молодята подылилсь самим хвилюючими моментами незабутнього дня

Відео: YouTube/ Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко і Влад Топалов 3 липня зіграли грандіозне пишне весілля в італійському Сорренто. Свято тривало цілих три дні і проходило на розкішній віллі Асторія прямо на морському березі. Регіна і Влад попросили численних гостей не знімати їх на відео, адже готували для шанувальників справжній сюрприз – весільний півгодинний фільм, в якому показали найбільш зворушливі моменти і ексклюзивні кадри. Відповідне видео з'явилося на YouTube-каналі Тодоренко.

У відео можна побачити ранок нареченої. Регіна на камеру повідомляє, що встала в 4 годині, погодувала маленького сина Михайла і почала готуватися до весільної зйомки, поки її чоловік Влад Топалов ще міцно спав.

Потім ведуча дуже переживала і боялася, що коханий раніше часу побачить її весільне вбрання, адже згідно з народним повір'ям, цього робити не варто. Влад і Регіна чесно відповіли на відверті запитання і розповіли на камеру, що відчуваю в самий хвилюючий день для молодої сім'ї.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Весілля – це для мене такий важливий момент, коли у тебе є можливість зібрати родичів в одному місці, познайомити їх, всіх твоїх друзів. Злиття двох кланів. Мені важливо, щоб ми знали один одного, розуміли. А ми є те, що наша сім'я", - вважає Регіна.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Наречена змінила дві сукні, причому вони були розроблені спеціально для зірки. "Я знаю, що у Регіни буде дві сукні. Одну вона називає кодовим словом "сукня Джульєтти". А друге – святкова, зі шлейфом на церемонію, в якій вона буде стояти біля вівтаря. Регіна – дівчина зі смаком", - поділився Влад.

Також Регіна з гумором відповіла, чому вибрала в супутники життя саме Влада: "Тому що він народився в один день з моїм батьком – 25 жовтня".

Весільний образ Влада Топалова (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

У свою чергу, музикант повідомив, що готовий пізнавати свою кохану кожен день їх життя, адже вони планують пройти довгий і щасливий шлях рука об руку. "Я її знаю достатньо, щоб розуміти, що я хочу провести з нею все життя", - заявив він.

Також на яскравих кадрах можна насолодитися ключовими моментами урочистості: першим танком молодят, урочистими клятвами у вівтаря, застіллям. Також у відео можна побачити і зіркових гостей пари і колег Регіни по тревел-шоу "Орел и Решка": Лесю Нікітюк, Аліну Астровську, Марію Ивакову, музыката Антона Лаврентьєва і екс-колегу Тодоренко по гуртуі Real O Олену Чирву.

Раніше Влад Топалов спантеличив мережу своїми міркуваннями про зайву вагу і бодіпозитив.

Також Регіна Тодоренко поділилася кумедним відео, знятим під час відпочинку з Владом Топаловим в Греції.