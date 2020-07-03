Більше не самотній: Холостяк-10 зробив зізнання про зміни в особистому житті

Макс Михайлюк (фото: instagram.com/flymax305)

Головний герой реаліті зутрічається з новою дівчиною

Холостяк-10 Макс Михайлюк і його обраниця Даша Ульянова не змогли зберегти кохання поза проекту – пара розбіглася і припинила спілкування. Але, як виявилося, серце пілота вже зайнято, і це зовсім не переможниця шоу, як мріяли шанувальники проекту. Про зміни в особистому житті він розповів в інтерв'ю одній з екс-учасниць Ользі Виноградовій.

Холостяк не шкодує про участь у проекті і йому подобається популярність, яка з'явилася після шоу. "Не втомлююся від впізнваності. Це приємно. Я ще не одній людині не відмовив сфотографуватися та поспілкуватися", - розповів він.

Завидний наречений зараз більше часу проводить у Києві, але незабаром полетить в Майамі. "Я живу в Києві, в Печерському районі вже більше трьох років. Я приїхав сюди і здійснив мрію – літати на "Боїнгу". Дуже часто літаю в Майамі просто навіть на пару днів з робочих питань", - зізнався він.

Також Макс поділився своїми дитячими мріями, частину з яких успішно втілив в життя. Виявилося, що він дуже хотів бути футболістом, друга мета – стати пілотом, що він успішно і зробив, і третя - юристом, причому з 9 класу хлопець активно вивчав право. "В якійсь мірі я здійснив цю мрію. У мене було кілька випадків, коли я разбрался без допомоги адвоката", - похвалився холостяк.

Також не обійшлося і без питань про особисте життя, адже ця тема більше всього цікавила шанувальників "небесного" холостяка. "Приглянулася одна дівчина, ми зараз спілкуємося. Не зовсім сам..." - зізнався Михайлюк.

Макс Михайлюк будує нові відносини і не спілкується з переможницею шоу (фото: instagram.com/flymax305)

А от з переможницею проекту Дашею Ульяновою Макс не підтримує стосунків – пара розійшлася після того, як дівчина дізналася про інтим обранця з однієї з конкуренток.

"Після пост-шоу не бачилися і не спілкувалися. Я її тільки з днем народження привітав", - прояснил ситуацію він.

Нагадаємо, що раніше ведучий проекту Холостяк Григорій Решетник розповів, чому стосунки Макса Михайлюка та Даші Ульянової не склалися поза реаліті.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite