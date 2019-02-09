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"Більше, ніж у Ласточкіна": Леся Нікітюк похвалилася жаданим трофеєм

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.02.2019 - 08:17
"Більше, ніж у Ласточкіна": Леся Нікітюк похвалилася жаданим трофеєм
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча, нарешті, взяла своєрідний реванш

Шоувумен Леся Нікітюк завоювала прихильність шанувальників не тільки як телеведуча, яка володіє відмінним почуттям гумору, але і стала народною улюбленицею після участі у проекті Танці з зірками. Правда, шоу їй виграти не вдалося, але вона пообіцяла, що нагороду їй зробить тато і вона отримає свій заслужений приз. І ось, нарешті, Леся похвалилася в "історіях" Instagram жаданим трофеєм.

Вона зазначила, що просила батько три місяці зробити їй нагороду, як у переможців проекту шоумена Ігоря Ласточкіна і хореографа Ілони Гвоздьової. Правда, її статуетка виявилася навіть більше за розміром, ніж оригінал.

"Нарешті-то мій тато, електрозварник від Бога, зробив для мене те, про що я просила його останні три місяці. Ось вона – почесна нагорода для богині ламінату. Трохи більше, ніж у Ласточкіна", - заявила Леся.

&quot;Більше, ніж у Ласточкіна&quot;: Леся Нікітюк похвалилася жаданим трофеєм

&quot;Більше, ніж у Ласточкіна&quot;: Леся Нікітюк похвалилася жаданим трофеєм

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Також вона вирішила відповісти на запитання підписників, серед яких були про участь Нікітюк у танцювальному проекті. Зокрема, її запитали, чому вона вирішила випробувати свої сили на паркеті.

&quot;Більше, ніж у Ласточкіна&quot;: Леся Нікітюк похвалилася жаданим трофеєм

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Це були дуже важкі часи. У мене не було туфель, суконь, колготок, а там давали безкоштовно", - з гумором пояснила вона.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк продемонструвала фото з аеропорту Парижа, де їй довелося коротати час.

До сло, Леся Нікітюк показала чуттєву фотосесію у воді на фоні заходу на Мальдівах.

До речі, знімок Лесі Никитюк у ванній викликав ажіотаж серед її шанувальників.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Леся Нікітюк
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