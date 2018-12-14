"Складно бути собою": Віра Брежнєва показала ніжне фото без макіяжу

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Відома співачка поділилася своїми думками про те, що вона вважає найбільшою цінністю

Відома співачка, актриса, телеведуча, колишня учасниця поп-групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію в нижній білизні, без макіяжу і укладки. Nomakeup — такий основний хештег зірка вибрала для публікації.

У коментарі під фото Віра пофілософствовала на злободенну тему, як у величезному інформаційному потоці не втратити свою справжню сутність і залишитися собою.

Фото: Віра Брежнєва без макіяжу (instagram.com/ververa)

"Велика цінність і складність у цьому потоці - бути собою", - підписала співачка фото.

Скріншот: Публікація Віри Брежнєвої та коментарі до неї (instagram.com/ververa)

"Красуня", "У тебе все вийде, Віра", "Здрастуй лісова німфа", "Вірно підмічено, Віра. Але прагнути до себе справжнього...це шлях великих?", - залишили коментарі передплатники.

Більшість шанувальників погодилися, що бути собою - розкіш цього століття, коли в гонитві за трендами і шквалом інформації ніколи прислухатися до себе. А відредаговані картинки і фото в соціальних мережах виставляють на показ не реальне життя людей, а вигаданий глянцевий світ.

Скріншот: Коментарі до посту Віри Брежнєвої (instagram.com/ververa)

"Бути собою - розкіш цього століття", "Золоті слова", - погодилися з думками шанувальники співачки.

Примітно те, що під фото Віра Брежнєва поставила також хештег #2016. Можливо, це фото було зроблено два роки тому, але співачка поділилася їм тільки зараз, тому що воно найкращим чином відображає сенс сказаного нею.

Нещодавно ми писали про те, що схожі, як рідні сестри Віра Брежнєва і Олена Пермінова опублікували спільні фото в своїх акаунтах в Instagram. Дівчата зробили пару загальних кадрів, приголомшвиши мережу красою нарядів і неймовірною схожістю.

Також вам буде цікаво дізнатися, чому не всі шанувальники Віри Брежнєвої позитивно відреагували на публікацію в Instagram знімка, на якому співачка зображена в костюмі білого лебедя.

Крім того, нам стало відомо, що нещодавно Віра Брежнєва знову виступила на концерті в Москві на святковому концерті "Російське різдво".

Цікаві факти з життя Віри Брежнєвої (фото: РБК-Україна)