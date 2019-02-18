Богиня сонця: мрійлива Тіна Кароль оголила плечі на чуттєвому фото

Коронна червона помада доповнила ефектний образ артистки

Украинская поп-дива и судья шоу Голос країни 9 Тина Кароль, которая недавно очаровала воздушным платьем от украинского дизайнера, порадовала своих поклонников новым фото в чувственном и то же время нежном образе. Яркий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Тина задумчиво смотрит вдаль, подперев голову руками и мечтательно улыбаясь. Звезда позировала в светлой блузке или платье необычного кроя с оголенными плечами, а дополнила образ своей любимой красной помадой, которая уже стала ее коронной "фишкой".

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники знаменитости пришли в восторг от солнечного снимка и эффектного образа своей любимицы.

"Богиня солнца и красной помады!";

"На вас можно смотреть вечно...";

"Нежность ...Ох,так красиво!";

"Очень красивая, такая нежная, невероятная";

"Ну не возможно не улыбаться, Тин, ты сделала мой день. Спасибо";

"Невероятная женщина";

"Совершенство в каждой мелочи. Невозможно не влюбиться";

"Какая красивая, сколько нежности в улыбки, спасибо за любовь";

"Невероятная улыбка", - пишут восхищенные подписчики Кароль.

Напомним, что коллега Тины Кароль по шоу "Голос страны" Дан Балан проявляет знаки внимания в ее адрес и даже подарил артистке красивый букет в знак симпатии.

К слову, Дан Балан проговорился о том, что между ним и Тиной Кароль существует обоюдная симпатия, которую он не скрывает.

Мы также писали, что загадочная Тина Кароль заинтриговала поклонников красноречивым фото.

Видео: РБК-Украина