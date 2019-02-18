Богиня сонця: мрійлива Тіна Кароль оголила плечі на чуттєвому фото

Коронна червона помада доповнила ефектний образ артистки
Українська поп-діва і суддя шоу Голос країни 9 Тіна Кароль, яка нещодавно зачарувала повітряною сукнею від українського дизайнера, порадувала своїх шанувальників новими фото у чуттєвому і той же час ніжному образі. Яскравий знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На фото Тіна задумливо дивиться вдалину, підперши голову руками і мрійливо посміхаючись. Зірка позувала у світлій блузі або незвичайного крою сукні з оголеними плечима, а доповнила образ своєї улюбленою червоною помадою, яка вже стала її коронною "фішкою".
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Шанувальники знаменитості прийшли в захват від сонячного знімка і ефектного образу своєї улюблениці.
"Богиня сонця і червоної помади!";
"На вас можна дивитися вічно...";
"Ніжність ...Ох,так красиво!";
"Дуже гарна, така ніжна, неймовірна";
"Ну не можливо не посміхатися, Тин, ти зробила мій день. Спасибі";
"Неймовірна жінка";
"Досконалість у кожній дрібниці. Неможливо не закохатися";
"Яка гарна, скільки ніжності в посмішки, спасибі за любов";
"Неймовірна усмішка", - пишуть захоплені підписники Кароль.
Нагадаємо, що колега Тіни Кароль шоу "Голос країни" Дан Балан проявляє знаки уваги в її адресу і навіть подарував артистці гарний букет на знак симпатії.
До речі, Дан Балан проговорився про те, що між ним і Тіною Кароль існує обопільна симпатія, яку він не приховує.
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Відео: РБК-Україна