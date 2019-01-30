Богиня підводного царства: Леся Нікітюк повечеряла на шестиметровій глибині

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Відому телеведучу тревел-шоу ще є чим здивувати

Леся Нікітюк, популярна українська співачка виконала свою давню мрію і побувала в підводному ресторані на шестиметровій глибині.

"Богиня ламінату" проводить зимову відпустку в райському куточку планети — на Мальдівах і відчуває на собі всі принади розкішного життя, про що не забуває розповідати у своєму блозі Instagram.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

На цей раз Леся поділилися кадрами з незвичайного ресторану, в панорамних вікнах якого можна побачити не зграї чайок, а морське дно і косяки екзотичних риб.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

"Неможливо крутий ресторан Мальдів, який знаходиться на глибині, 5,8 м! Я мріяла побувати тут, тому що коли знімали відому тревел програму В & Р, то декого з ведучих відправляли сюди, а мене в Варанасі", - розповіла про давню мрію Леся.

Але не тільки чарівним видом приваблює туристів ресторан на Мальдівах, меню в ньому теж вражає уяву. На вечерю тут можна покуштувати блюда високої молекулярної кухні. Наприклад, лобстера з равіолі з буряка з копченої форелі і трюфельною ікрою, а на десерт найніжніший манговий чізкейк з кокосовим морозивом. Ціни за вечерю стартують від 280 $ з людини.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

"Ще одна моя мрія збулася! Я побувала в підводному ресторані з приголомшливою кухнею та видом", - поділилася своїм захопленням Леся.

"Крутяк"

"Я вже було подумав, що вас акула з'їла"

"Як красиво, і в цій красі прекрасна жінка"

"Леся, ви просто красуня! Завжди чудово виглядаєте!"

"В "Орел і Решка" був цей ресторан"

"Ясно. А сидиш в нічній сорочці, тому що це сон))"

"Супер позитивна красуня"

"Неймовірна краса, ти ніби поринула в глиб океану"

"Мені так подобається ваша манера розмови"

"Лесюня це нереально круто!"

"Клас"

"Сама нереальна це ти! Нереально красива, нереально прекрасна і нереально позитивна! Shine on! А твоя посмішка робить цей світ прекраснішим! Всіх благ, Королева! #реальнаякоролева!" - написали їй передплатники

Варто відзначити, що раніше Леся Нікітюк підкорила своїх підписників пляжним фотосетом в купальнику.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк на Мальдівах також зайнялася в своє задоволення риболовлею і показала перший щедрий улов, який потім перетворився в обід.

Раніше Леся Нікітюк озвучила ціни на відпочинок на Мальдівах.

Факты про Лесю Нікітюк (відео: РБК-Україна)