Богиня підводного царства: Леся Нікітюк повечеряла на шестиметровій глибині

Відому телеведучу тревел-шоу ще є чим здивувати
Леся Нікітюк, популярна українська співачка виконала свою давню мрію і побувала в підводному ресторані на шестиметровій глибині.
"Богиня ламінату" проводить зимову відпустку в райському куточку планети — на Мальдівах і відчуває на собі всі принади розкішного життя, про що не забуває розповідати у своєму блозі Instagram.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
На цей раз Леся поділилися кадрами з незвичайного ресторану, в панорамних вікнах якого можна побачити не зграї чайок, а морське дно і косяки екзотичних риб.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
"Неможливо крутий ресторан Мальдів, який знаходиться на глибині, 5,8 м! Я мріяла побувати тут, тому що коли знімали відому тревел програму В & Р, то декого з ведучих відправляли сюди, а мене в Варанасі", - розповіла про давню мрію Леся.
Але не тільки чарівним видом приваблює туристів ресторан на Мальдівах, меню в ньому теж вражає уяву. На вечерю тут можна покуштувати блюда високої молекулярної кухні. Наприклад, лобстера з равіолі з буряка з копченої форелі і трюфельною ікрою, а на десерт найніжніший манговий чізкейк з кокосовим морозивом. Ціни за вечерю стартують від 280 $ з людини.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
"Ще одна моя мрія збулася! Я побувала в підводному ресторані з приголомшливою кухнею та видом", - поділилася своїм захопленням Леся.
"Крутяк"
"Я вже було подумав, що вас акула з'їла"
"Як красиво, і в цій красі прекрасна жінка"
"Леся, ви просто красуня! Завжди чудово виглядаєте!"
"В "Орел і Решка" був цей ресторан"
"Ясно. А сидиш в нічній сорочці, тому що це сон))"
"Супер позитивна красуня"
"Неймовірна краса, ти ніби поринула в глиб океану"
"Мені так подобається ваша манера розмови"
"Лесюня це нереально круто!"
"Клас"
"Сама нереальна це ти! Нереально красива, нереально прекрасна і нереально позитивна! Shine on! А твоя посмішка робить цей світ прекраснішим! Всіх благ, Королева! #реальнаякоролева!" - написали їй передплатники
Варто відзначити, що раніше Леся Нікітюк підкорила своїх підписників пляжним фотосетом в купальнику.
Нагадаємо, що Леся Нікітюк на Мальдівах також зайнялася в своє задоволення риболовлею і показала перший щедрий улов, який потім перетворився в обід.
Раніше Леся Нікітюк озвучила ціни на відпочинок на Мальдівах.
Факты про Лесю Нікітюк (відео: РБК-Україна)