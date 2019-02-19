Богиня: Настя Каменських розбурхала мережу напівоголеним фото

Каменських своєрідно нагадує про вихід нового кліпу

Не прошла и неделя с даты премьеры нового провокационного клипа Насти Каменских "Попа как у Ким", как видеоработа уже собрала более 4,5 млн просмотров. Сама же поп-исполнительница не упускает возможности не только напомнить о новом клипе, но также побаловать instagram-подписчиков кадрами соблазнительных образов.

Так, Каменских вновь поделилась фото, на котором позирует в белоснежном боди необычного кроя. Именно в нем она появлялась в новом клипе. Низ необычного элемента гардероба украшает эффектная баска. Боди сделано из полупрозрачной ткани, сквозь которую просвечивается бюстгальтер.

На фото обворожительная Настя томно смотрит в камеру, прикасаясь ладонью к лицу.

Эффектная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Стоит ли говорить, что новый снимок популярной певицы вновь вызвал "бурю эмоций" в комментариях под постом.

"Настя, ты просто огонь"

"Тебе очень идет этот стиль… придержись на нем"

"Фигура – бомба"

"Шикарное тело и эпатаж"

"Шикарная"

"С каждым годом все красивее"

"Самая любимая фотография"

"Самая шикарная"

"Обожаю эту песню - ПОПА КАК У КИМ"

Отметим, что клипом и песней "Попа как у Ким" команда Каменских попыталась иронично передать современное настроение общества, "помешанное" на идолах — женщинах, которые задают тон всему, диктуют миллионам моду на внешность, наряды, модель поведения и т.д.

Каменских подчеркивает, что в погоде за идеалами (попой как у Кардашян или Бейонсе) не следует забывать о себе. И помнить, что особенной каждую из нас делает любовь к себе. Да и все эти тренды непостоянный.

Настя Каменских — Попа как у Ким

Напомним, ранее Настя Каменских восхитила ультрастильным луком в стиле 90-х. Певица примерила комбинезон "варенку" из грубого денима, а также дополнила свой образ массивными кроссовками.

А до этого Каменских с Потапом взбудоражила сеть заявлением. Поклонники вновь в один голос попросили пару спеть дуэтом.