Богиня: Настя Каменських розбурхала мережу напівоголеним фото

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських своєрідно нагадує про вихід нового кліпу

Не минуло й тижня з дати прем'єри нового провокаційного кліпу Насті Каменських "Попа як у Кім", як відеоробота вже зібрала понад 4,5 млн переглядів. Сама ж поп-виконавиця не упускає можливості не тільки нагадати про новий кліп, але також побалувати instagram-підписників кадрами спокусливих образів.

Так, Каменських знову поділилася фото, на якому позує в білосніжному боді незвичайного крою. Саме в ньому вона з'являлася в новому кліпі. Низ незвичайного елемента гардероба прикрашає ефектна баска. Боді зроблено з напівпрозорої тканини, крізь яку просвічується бюстгальтер.

На фото чарівна Настя млосно дивиться в камеру, торкаючись долонею до лиця.

Ефектна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Чи варто говорити, що новий знімок популярної співачки знову викликав "бурю емоцій" в коментарях під постом.

"Настя, ти просто вогонь"

"Тобі дуже личить цей стиль... придержись на ньому"

"Фігура – бомба"

"Шикарне тіло і епатаж"

"Шикарна"

"З кожним роком все красивіше"

"Улюблена фотографія"

"Найшикарніша"

"Обожнюю цю пісню - ПОПА ЯК У КІМ"

Зазначимо, що кліпом і піснею "Попа як у Кім" команда Каменських спробувала іронічно передати сучасний настрій суспільства, "схиблене" на ідолах — жінках, які задають тон всьому, диктують мільйонам моду на зовнішність, вбрання, модель поведінки і тд.

Каменських підкреслює, що в погоді за ідеалами (попою як у Кардашян або Бейонсе) не слід забувати про себе. І пам'ятати, що особливою кожну з нас робить любов до себе. Та й всі ці тренди непостійні.

Настя Каменських — Попа як у Кім

Нагадаємо, раніше Настя Каменських захопила ультрастильным образом в стилі 90-х. Співачка приміряла комбінезон "варенку" з грубого деніму, а також доповнила свій образ масивними кросівками.

А до цього Каменських з Потапом розбурхали мережу заявою. Шанувальники знову в один голос попросили пару заспівати дуетом.