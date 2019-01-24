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"Богиня Мальдів": Леся Нікітюк шокувала екстремально глибоким декольте

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.01.2019 - 13:52
"Богиня Мальдів": Леся Нікітюк шокувала екстремально глибоким декольте
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк продовжує подорож по Мальдив та вже переїхала в новий готель

Леся Нікітюк, українська телеведуча, яка, не дивлячись на значний список країн, який вона відвідала під час роботи у тревел-шоу, вперше у своєму житті прилетіла на Мальдіви. Про це вона розповіла в своєму Instagram, в якому веде відеощоденник своєї подорожі. Зовсім нещодавно вона розповіла, що переїхала в новий готель і опублікувала в stories-Instagram кілька фото і відео з нього.

&quot;Богиня Мальдів&quot;: Леся Нікітюк шокувала екстремально глибоким декольте

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

"Доброго ранку! Новий розкішний готель, нові приголомшливі емоції, які призводять до повного задоволення і розслаблення душі і тіла!!! Коротше все круто! Всім добра", - написала вона під фото.

&quot;Богиня Мальдів&quot;: Леся Нікітюк шокувала екстремально глибоким декольте

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Розкішна вілла, на якій поселили знаменитість, має власну терасу із пляжем і невеликий басейн біля бунгало. Гостей працівники готелю зустріли фруктами і напоями, а також зробили декор з пальмового листя прямо на ліжку, у вигляді картинки з морського життя.

&quot;Богиня Мальдів&quot;: Леся Нікітюк шокувала екстремально глибоким декольте

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Однак, підписників найбільше зацікавили на фото не розкіш вілли і блакитні води океану, а черговий купальник Лесі (нещодавно телеведуча зізналася, що все в її колекції їх 56 штук) і її шорти.

&quot;Богиня Мальдів&quot;: Леся Нікітюк шокувала екстремально глибоким декольте&quot;Богиня Мальдів&quot;: Леся Нікітюк шокувала екстремально глибоким декольтеФото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Глибоке декольте схвилювало шанувальників, а дизайн джинсових шортів, насмішив.

&quot;Богиня Мальдів&quot;: Леся Нікітюк шокувала екстремально глибоким декольте

&quot;Богиня Мальдів&quot;: Леся Нікітюк шокувала екстремально глибоким декольте

&quot;Богиня Мальдів&quot;: Леся Нікітюк шокувала екстремально глибоким декольте

Скріншот: Коментарі під постом Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Леся, а чого шорти на виворот"

"будеш битою"

"Найкраща"

"Леся, ви просто вогонь"

"Як красиво"

"бомба"

"Супер !!! Леся краща"

"А де "май лук фо тудей?", купальник - супер", - написали вони.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк вже похвалилася своїми формами в мініатюрному купальнику, який викликав фурор в мережі.

Читайте також Леся Нікітюк розповіла, чим зайнятися на Мальдівах. Вона пояснила, чому не вважає нудним відпочинок для багатих.

Раніше Леся Нікітюк озвучила вартість відпочинку на Мальдівах, зазначивши, що середньостатистичному українцю таке задоволення влетить у копієчку.

Факти про Лесю Никитюк (відео: РБК-Україна)

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