"Богиня Мальдів": Леся Нікітюк шокувала екстремально глибоким декольте

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк продовжує подорож по Мальдив та вже переїхала в новий готель

Леся Нікітюк, українська телеведуча, яка, не дивлячись на значний список країн, який вона відвідала під час роботи у тревел-шоу, вперше у своєму житті прилетіла на Мальдіви. Про це вона розповіла в своєму Instagram, в якому веде відеощоденник своєї подорожі. Зовсім нещодавно вона розповіла, що переїхала в новий готель і опублікувала в stories-Instagram кілька фото і відео з нього.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

"Доброго ранку! Новий розкішний готель, нові приголомшливі емоції, які призводять до повного задоволення і розслаблення душі і тіла!!! Коротше все круто! Всім добра", - написала вона під фото.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Розкішна вілла, на якій поселили знаменитість, має власну терасу із пляжем і невеликий басейн біля бунгало. Гостей працівники готелю зустріли фруктами і напоями, а також зробили декор з пальмового листя прямо на ліжку, у вигляді картинки з морського життя.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Однак, підписників найбільше зацікавили на фото не розкіш вілли і блакитні води океану, а черговий купальник Лесі (нещодавно телеведуча зізналася, що все в її колекції їх 56 штук) і її шорти.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Глибоке декольте схвилювало шанувальників, а дизайн джинсових шортів, насмішив.

Скріншот: Коментарі під постом Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Леся, а чого шорти на виворот"

"будеш битою"

"Найкраща"

"Леся, ви просто вогонь"

"Як красиво"

"бомба"

"Супер !!! Леся краща"

"А де "май лук фо тудей?", купальник - супер", - написали вони.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк вже похвалилася своїми формами в мініатюрному купальнику, який викликав фурор в мережі.

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Раніше Леся Нікітюк озвучила вартість відпочинку на Мальдівах, зазначивши, що середньостатистичному українцю таке задоволення влетить у копієчку.

Факти про Лесю Никитюк (відео: РБК-Україна)