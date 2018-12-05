Леся Нікітюк поділилася відвертим фото з відпочинку в ОАЕ

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча в бікіні показала, як змінилася її фігура після проекту Танці з зірками

Після проекту Танці з зірками Лесю Нікітюк все частіше можна застати позуючою у відвертих вбраннях. Телеведуча не приховує, що танці змінили її тіло в кращу сторону, і вона стала стрункішою. І навіть на відпочинку Леся продовжує фотографуватися практично голою. Вона поділилася на своїй сторінці в Instagram фотографією з Арабських Еміратів, куди дівчина полетіла відпочивати.

На знімку зірка позує між двома хмарочосами в Дубаї. На ній надітий мініатюрний купальник коричневого кольору з легким шиммером.

"No photoshop" – лаконічно підписала Нікітюк фото. І, як помітили багато шанувальників в коментарях, фотошоп дівчині дійсно не потрібен.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Також вона зізналася, що за останні шість місяців вперше виспалася і пообіцяла багато нових фото з відпочинку.

"Сьогодні я відіспалася... вперше за 6 місяців постійних ТБ проектів, я відіспалася...і у мене в голові немає тривоги і постійних думок типу:

- Через годину в кадр?!?

- Треба бути Зверху!!!Зверху!!!Зверху!!!

Ча-Ча раз, два, три!

Я 6 місяців пахала без вихідних!!! Так що не дивуйтеся, що тепер в моєму інста буде багато їжі, сонця, шопінгу і моря!!!" – поділилася Леся під фото на ліжку.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Скріншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі побажали ведучій чудового відпочинку та зауважили, що вона чудово виглядає.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, нещодавно популярна українська телеведуча Леся Нікітюк продемонструвала шанувальникам фото у відвертому образі.

Ми також писали про те, що Леся Нікітюк знялася у пікантній фотосесії для чоловічого журналу. Разом з "богинею ламінату" позував і її партнер по танцювальному проекту Максим Єжов.

До речі, Леся Нікітюк розкрила секрет свого "срібла" на шоу Танці з зірками.

Відео: РБК-Україна