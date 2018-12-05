Леся Нікітюк поділилася відвертим фото з відпочинку в ОАЕ

Телеведуча в бікіні показала, як змінилася її фігура після проекту Танці з зірками
Після проекту Танці з зірками Лесю Нікітюк все частіше можна застати позуючою у відвертих вбраннях. Телеведуча не приховує, що танці змінили її тіло в кращу сторону, і вона стала стрункішою. І навіть на відпочинку Леся продовжує фотографуватися практично голою. Вона поділилася на своїй сторінці в Instagram фотографією з Арабських Еміратів, куди дівчина полетіла відпочивати.
На знімку зірка позує між двома хмарочосами в Дубаї. На ній надітий мініатюрний купальник коричневого кольору з легким шиммером.
"No photoshop" – лаконічно підписала Нікітюк фото. І, як помітили багато шанувальників в коментарях, фотошоп дівчині дійсно не потрібен.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Також вона зізналася, що за останні шість місяців вперше виспалася і пообіцяла багато нових фото з відпочинку.
"Сьогодні я відіспалася... вперше за 6 місяців постійних ТБ проектів, я відіспалася...і у мене в голові немає тривоги і постійних думок типу:
- Через годину в кадр?!?
- Треба бути Зверху!!!Зверху!!!Зверху!!!
Ча-Ча раз, два, три!
Я 6 місяців пахала без вихідних!!! Так що не дивуйтеся, що тепер в моєму інста буде багато їжі, сонця, шопінгу і моря!!!" – поділилася Леся під фото на ліжку.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Скріншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)
Користувачі мережі побажали ведучій чудового відпочинку та зауважили, що вона чудово виглядає.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, нещодавно популярна українська телеведуча Леся Нікітюк продемонструвала шанувальникам фото у відвертому образі.
Ми також писали про те, що Леся Нікітюк знялася у пікантній фотосесії для чоловічого журналу. Разом з "богинею ламінату" позував і її партнер по танцювальному проекту Максим Єжов.
До речі, Леся Нікітюк розкрила секрет свого "срібла" на шоу Танці з зірками.
Відео: РБК-Україна