Білик, Полякова, Зібров та інші зірки розповіли про містику і знаки у своєму житті

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Українські селебрітіс зустрічалися зі справжньою містикою

Нерідко артисти спотикаються на сцені або розбивають свої нагороди, а деякі стають свідками і зовсім містичних явищ. В ефірі програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна» по буднях о 9:30, селебрітіз розповіли, в які знаки долі вірять, а екстрасенс пояснила їх значення.

Особливо пильними потрібно бути до знаків, які попереджають про щось погане. На грандіозній вечірці «Зіркового шляху» – «Ніч Химер» Оля Полякова отримує нагороду «І знову королева ночі», дякує і спускається зі сцени, аби поділитися враженнями. Та раптом стається непередбачуване – нагорода розбивається.

«Це погана прикмета. Я тепер більше не королева, який жах. Була королевою шоу-бізнесу всього 5 хвилин, а хотіла бути цілий рік», – бідкалась тоді Оля.

Екстрасенс підтверджує здогадки – це дійсно поганий знак: «Він попереджує Ольгу, що не час спочивати на лаврах, що на зірковий небосхил сходить нова зірка. І Ользі треба ще довго мозолитися для того, щоб утримати той статус і те звання, яке вона має. Дуже поганий знак, але не вирок», – каже екстрасенс Ольга Янковська.

Оля Полякова з розбитою нагородою «Зіркового шляху» (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Нерідко артисти спотикаються на сцені, червоній доріжці або важливих заходах. Так було і з Настею Каменських. Екстрасенс пояснює – це все заздрощі. І не дивно, бо успіху і красі зірки заздрять мільйони. Однак хто саме зиркнув на співачку лихим поглядом – ми вже не дізнаємось. Та Ольга Янковська запевняє: Насті нічого боятися – вона має сильний захист: «Зірки трішки відрізняються від звичайних людей, тому що мають свій власний егрегор. Це начебто енергетична куля, яка нарощується завдяки прихильникам».

Ірина Білик та Дмитро Коляденко (фото: instagram.com/dima_kolyadenko)

Шоумен Дмитро Коляденко дуже обережно ставиться до акваріумних рибок, бо саме вони попередили його про драматичний розрив з Іриною Білик.

«Якось на Новий рік я подарував їй 19 рибок, закрив очі, це було в новій квартирі. І коли її туди завів, був шок – всі 19 рибок здохли, лежали пузом до неба. Я подумав, що це поганий знак. І до речі, за місяць ми розлучились. Це був такий натяк – Коляденко, ви посваритесь, ти розрушиш їй квартиру, поб’єш увесь посуд, поріжеш усі картини, і тебе виженуть геть. Так і сталось», – зізнався Дмитро Коляденко в інтерв’ю програмі «Зірковий шлях».

Часто зірки надають значення знакам, які трапляються після смерті їхніх рідних або друзів. Співачка Ірина Білик пригадує, як під час похорону її батька трапилося щось містичне.

«Він у мене авіатор. І коли опускали труну, то буквально в цю секунду дуже низько над нею пролетів літак, – розповідає співачка. – Все так загуділо навколо, я навіть злякалася, це було якось містично. Всі сказали, що дядя Коля полетів».

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Ольга Янковська переконує: лякатися цього знаку не слід. Навпаки – він дуже хороший: це був символ пошани за гідно прожите життя.

Гідно прожив своє життя і друг Ірини Білик – співак і продюсер Андрій Кузьменко, який загинув у автокатастрофі 5 років тому. Навіть після смерті він продовжував слати дивні знаки.

«Багато людей довгий час казали, що Андрій ще був присутнім на землі, розповідали містичні історії про його відхід. Навіть після 40 днів усім здавалось, що він будоражив нерви», – каже Ірина Білик.

Кузьма Скрябін (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Музичний продюсер Володимир Бебешко підтверджує слова артистки. «Не те слово, що містика. Коли відспівувати Андрія на 9 днів, вся апаратура в церкві відмовляла, тріщала. Ну там страшне просто. Мало того, мені обікрали машину, розбили скло. У Львові він просто не відпускав мене. Я був там, поки не пішов на могилу і не сказав: «Андрію, хватить приколюватися. Відпусти мене додому. Все, давай закінчуй це». Він не відпускав, витворяв чудеса просто», – пригадав Бебешко в інтерв’ю каналу «Україна».

Екстрасенс каже – коли людина настільки раптово втрачає своє фізичне тіло, душа не розуміє, в якому світі вона знаходиться – на тому, чи на цьому.

«Кузьма не зрозумів, що він помер, і продовжував жити земним життям. Він не хотів нікого налякати або комусь нашкодити. Він просто подавав знаки: я живий, я тут, я ще не все сказав. Тому його друзі та колеги відчували буквально фізичну присутність Кузьми в їхньому житті», – пояснює Ольга Янковська.

Знаки Володимир Бебешко вбачає і в творчості Кузьми. Він переконаний, що молоковоз у кліпі Андрія на пісню «Моя країна» з’явився не випадково. Адже саме через зіткнення з ним сталася смертельна ДТП, в якій загинув Кузьма. До того ж, знаковою була і дата його смерті. За дивним збігом його серце спинилося в день народження Андрія Підлужного – автора хітів «Спи собі сама» і «Мовчати». З ним у Андрія були дуже напружені стосунки, особливо в останні роки життя. І коли Підлужний дізнався, що Кузьма загинув у день його народження, то був просто шокований.

«Ми відколи посварилися, як були спільні концерти, навіть випадково не бачилися. Для мене це дуже дивна річ. Насправді люди, які займаються езотерикою, знають пояснення цим речам», – прокоментував в ефірі каналу «Україна» Андрій Підлужний.

Павло Зібров з дружиною Мариною і дочкою Діаною (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Знаки можуть віщувати зіркам і щось хороше, подарувати шанс, який може кардинально змінити ваше життя. Співак Павло Зібров розповів, що Марина тривалий час після одруження не могла завагітніти.

«Не виходило в нас якось. У нас перший зрив був, плід не тримався, на жаль. І ми були страшенно засмучені. Це трагедія, коли ти чекаєш, тим паче ти уже досить дорослий, тобі вже не 18, не 20, розумієш, що з кожним роком це все складніше і складніше», – поділився одкровенням співак в інтерв’ю «Зірковому шляху».

Та після того, як подружжя звернулося до цілителя, жінці все ж вдалося завагітніти. І про те, що в родині незабаром з’явиться Діана, пара здогадалася, коли під їхньою стріхою птахи звили гніздо. «Це називається блага вість, – каже Зібров. – Голуби звили, вони в нас справді звили гніздо. І ми зрозуміли, що нам треба чекати на появу дитини».

Екстрасенс заявляє: коли птахи звивають гніздечко біля стріхи, це завжди дуже добрий знак – або до народження дітей, або до весілля, сімейного щастя та благополуччя.