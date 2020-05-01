Ми шалено щасливі: Віра Кекелія стала мамою і розсекретила ім'я дитини

Віра Кекелія (фото: instagram.com/kekeliavera)

Чоловік співачки Роман Дуда також був присутній на пологах

Українська співачка і актриса "Жіночого кварталу" Віра Кекелія вперше стала мамою - вона подарувала своєму чоловіку Роману Дуді синочка. Малюк з'явився на світ в одному з пологових будинків Києва - до речі, новоспечений татко також був присутній при цьому і вів себе дуже мужньо. Обидва артисти поділилися радісною новиною на своїх сторінках в Instagram, а також показали перше фото з синочком і розсекретили його ім'я.

На знімку щасливий Роман тримає згорток з малюком, а Віра притиснулася до нього і обіймає за шию. Новоспечені батьки так і світяться від щастя!

"Ми зустрілися;) Іванку, синочку, ласкаво просимо в цей прекрасний світ! Команда @isidaclinic , нескінченне вам дякую за турботу і за те, що так дбайливо допомогли нам зустрітися з нашим головним дивом", - емоційно написала Кекелія.

Віра Кекелія і Роман Дуда з сином Іваном (фото: instagram.com/kekeliavera)

Дуда так прокоментував народження сина: "У щастя є ім'я. Його звати Ваня".

А в коментарі сайту ТСН.іа Віра і Роман поділилися емоціями від партнерських пологів - за словами співачки, її чоловік дуже її підтримував.

"Це справді щастя. Я б сказала, що це – справжнє диво природи. Коли ти проживаєш на собі, то розумієш, що прекрасніше народження дитини в цьому світі немає нічого. Ми шалено щасливі, це неймовірно. Сльози, змішані з радістю і сміхом", - зізналася Кекелія.

Віра Кекелія і Роман Дуда (фото: instagram.com/kekeliavera)

За словами виконавиці, все пройшло добре завдяки присутності коханого і комфортній обстановці в клініці.

"Зі мною поруч був Рома, дуже хороші акушери, лікар, комфортний пологовий зал. Це все допомогло правильно налаштуватися і посприяло тому, що все пройшло добре. Взагалі, пологи – дуже важливий процес для кожної пари, тому ми відразу вибирали сімейні пологи. Для нас з Ромою вони саме сімейні, а партнерськими ми називаємо нас відносини з клінікою, де все пройшло. Ми народжували в Києві. Для Роми поява на світ нашої дитинки – такий же важливий етап у житті, як і для мене. Тому ми готувалися до цього разом і були готові йти разом до кінця. Тим більше, що це було його бажання. Рома тримався дуже мужньо, допомагав мені, акушерам, не відлучався ні на секундочку. Я пишаюся його витримкою і стійкістю, його підтримкою і любов'ю", - поділилася новоспечена матуся.

Раніше Віра Кекелія розповіла, як проходить її вагітність і підготовка до пологів.