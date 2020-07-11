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Вони нескінченні: Оля Полякова в купальнику викликала суперечки в мережі "ногами від вух"

Субота 11 липня 2020 09:52
Вони нескінченні: Оля Полякова в купальнику викликала суперечки в мережі "ногами від вух"
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Співачка позувала на яхті в чорному монокіні

Оля Полякова може похвалитися стрункими формами і ефектною зовнішністю. Її фігура – результат серйозної роботи над собою, включаючи регулярні заняття спортом, харчування та косметологічні процедури. Артистка звикла виглядати на сцені та в кадрі бездоганно. А її нескінченні ноги давно стали предметом заздрості і приводом для компліментів. Так, Королева ночі опублікувала відео прогулянки на яхті і попутно покрасувалася в кадрі в купальнику монокіні.

Оля позує для ролика, вмостившись на кормі. Її волосся розтріпав вітер, співачка витончено лежить, витягнувши одну ногу, а іншу зігнувши в коліні.

"Запам'ятайте: чим стрункішою ноги ,тим вони виглядають довше!" - написала під відео артистка.

"Олю, у тебе ноги як щогли королівського фрегата", - зробив комплімент шоумен і гуморист Гарік Бірча. "Які пальчики!"- написала під фото дизайнер Катя Сільченко. "Мама дарагая", - не встояв Олександр Педан.

Пеідписники Олі стали жваво цікавитися точною довжиною її ніг, робити масу компліментів, а деякі заявили, що справа лише у вдалому ракурсі. "Та звичайні у неї ноги! Правильно підібраний купальник (повністю стегно оголила),засмага, витягнута ступня, правильний ракурс. Коротше, якщо правильно сфоткати, будь-яка жінка буде не гірше, а то і краще!" - завила одна з користувачок мережі. "Так 100 відсотків", - з гумором відреагувала співачка.

  • Королева
  • Ноги від вух
  • Оленька, ви найкрасивіша, а фігура просто шикарна
  • Боже, ці ноги!
  • Полякова, яка класна у вас фігура
  • Ви шикарна. Таке гарне тіло
  • Нескінченні ноги
  • Просто чудова
  • Шикарна

Скріншот коментарів

Раніше Оля Полякова показала пружні сідниці на знімках біля басейну.

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Новини України Оля Полякова
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