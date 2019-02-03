Нескінченні ноги: Єфросиніна підкорила мережу новим модним трендом

Телеведуча похвалилася довгими ногами в модних панчохах зі стразами

Известнейшая украинская телеведущая Мария Ефросинина, которая не раз вызывала искреннее восхищение как фанатов, так и непредвзятой аудитории, своим стилем и чувством вкуса, в очередной раз использовала свежий модный тренд в создании образа. На снимке, который Маша Ефросинина опубликовала в Instagram, ведущая облачена в макси-платье цвета электрик и черные колготки в сетку со стразами.

Телеведущая создала модный консервативный образ, основу которого составило длинное платье синего цвета Dafna May, колготки в сеточку со стразами от ZARA, черные классические босоножки Gianvito Rossi и длинные висячие серьги ACCENTUATE.

Маша Ефросинина в Инстаграм восхитила фанатов модным образом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Когда воскресенье - маленький понедельник", - написала Ефросинина в подписи к снимку.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/mashaefrosinina

Поклонники, как обычно, стали восторгаться отменным чувством вкуса и стиля Маши Ефросининой. Практически все отметили, что у телеведущей отменная фигура, в особенности длинные и стройные ноги.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что ранее Ефросинина поразила стройной фигурой в комбинезоне ELENAREVA.

Ранее Маша Ефросинина призналась, что "забила" на фигуру.

Видео: РБК-Украина