Вагітна українська телезірка розповіла, як бути супержінкою

Відео: YouTube/Сніданок з 1+1

Відома телеведуча Валентина Хамайко, яка знаходиться на восьмому місяці вагітності, розповіла, як їй вдається одночасно бути супержінкою, супермамою і супердружиною, при цьому встигати всім приділяти увагу, займатися фермерством, відмінно готувати, а також бути успішною телеведучою

"Ми, слава богу, зараз живемо в тому стані, коли є момент взаємодопомоги і підтримки один одного. Чоловік дуже органічний. Наприклад, Андрій бачить, що мені треба закінчити щось на кухні - він вкладає дітей, якщо мені треба в чомусь іншому допомогти - береться за те, а я йду з малими гуляти", - розповіла ведуча в ефірі "Сніданку з 1+1".

За словами ведучої, вона ніколи не планувала бути багатодітною мамою (зараз Валентина з Андрієм Оністратом виховують трьох дітей - 9-річну Соломію, 7-річного Михайла та 5-річну Мирославу), але щаслива, що у неї така велика сім'я, яка зовсім скоро стане ще більшою.

"Я мріяла про сім'ю, і ніколи не знала, яка вона буде. Розумію, що такі моменти не можна загадувати. Мені хотілося, щоб дітей було мінімум двоє. Можливо, тому що нас, дітей, в сім'ї було двоє", - зазначила вона.

Валентина Хамайко (фото: прес-служба 1+1)

Також Хамайко повідомила, кого вони з чоловіком чекають.

"На хлопчика. Все, як і бажали. Мені хотілося, щоб була гармонія, син Міша замовляв брата, і воно так і сталося", - зізналася Валентина.

До речі, не так давно ведуча ранкового шоу "Сніданок Вихідний" на телеканалі 1+1 розкрила всі принади четвертої вагітності.

Раніше хореограф Олена Шоптенко розповіла, як їй вдається поєднувати роботу і материнство.

Відео: РБК-Україна