Вагітна Меган Маркл в Марокко зробила мехенді-оберіг і блиснула новим образом

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Меган Маркл відвідала навчальні заклади в Марокко

Меган Маркл, яка прилетіла в Марокко розкішному червоному платті, разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі відвідали місто Асни, щоб дізнатися про марокканську неурядову організацію "Освіта для усіх" (EFA), яка заснована британським підприємцем Майклом Макхьюго. Про це повідомляє Daily Mail.

Під час візиту Маркл вибачилася за свою "французьку мову в середній школі", хоча багато хто оцінив її лінгвістичні навички. У свою чергу принц Гаррі зізнався, що не говорить французькою мовою взагалі. Одна учениця жартівливо зазначила, що Маркл була краще свого чоловіка.

37-річна герцогиня Сассекська була одягнена в блейзер Alice + Olivia за 394 фунтів стерлінгів і обтягуючі джинси в поєднанні з тапочками Birdies за 90 фунтів і "хусткою-шарфом" вартістю 67 фунтів від Wilfred.

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Пізніше вона змінила свій зовнішній вигляд, коли прийшла на церемонію інвестування у другому навчальному закладі EFA, поєднуючи свої джинси з білою сорочкою-тунікою і чорними босоніжками на підборах.

EFA будує пансіонати для дівчаток у віці від 12 до 18 років, щоб молоді люди з сільських громад в гірському регіоні могли отримати доступ до середньої освіти.

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Учні вишикувалися на вулиці в очікуванні прибуття пари, і Меган Маркл, яка перебуває на сьомому місяці вагітності, отримала букет троянд від 16-річної учениці.

Під час візиту герцогиня прийняла участь у церемонії хни - стародавній звичай, який є традиційним в Північній Африці. На руку герцогині був нанесений малюнок в честь її вагітності. Традиційну квітку хни намалювала 17-річна учениця EFA Саміра Ууааді.

Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Нагадаємо, що у Меган Маркл знайшли українське коріння. До такого висновку можна дійти, якщо проаналізувати родовід герцогині по лінії батька.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл здивувала несподівано простим образом в легинсах і толстовці.