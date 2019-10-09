ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вагітна Ешлі Грем показала голе тіло в провокаційному відео

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.10.2019 - 21:33
Вагітна Ешлі Грем показала голе тіло в провокаційному відео
Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Дівчина знову вразила своєю відвертістю

Ешлі Грем, яка незабаром стане мамою, насолоджується кожним днем своєї вагітності. Причому дівчина намагається бути максимально відвертою зі своєю аудиторією і ділитися своїми відкриттями. Так, кілька тижнів тому вона шокувала всіх несподіваним фото в голому вигляді, де показала целюліт, розтяжки і складки. Провокаційним кадром вона хотіла донести до послідовувачів, що любити своє тіло потрібно у всіх станах. Сміливість викликала бурхливе захоплення шанувальників Ешлі, для яких вона і без того давно стала справжнім прикладом для наслідування.

Ешлі показує, як змінилося її тіло (відео: instagram.com/ashleygraham)

І ось модель вирішила повторити цей досвід. Вона опублікувала відео, де позує голою: камера пересувається від грудей до стегон, зупиняючись на найбільш "проблемних" місцях фігури пишнотілу красуні.

"Стаю все більше і більше і намагаюся приймати моє нове тіло кожен день. Це подорож, і я так вдячна, що у мене є таке підтримує співтовариство", – підсумувала вона.

Вагітна Ешлі Грем показала голе тіло в провокаційному відеоЕшлі обожнює провокувати обговорення в мережі (фото: instagram.com/ashleygraham)

До речі, Ешлі не дає собі відпочинку на період вагітності. Вона з колишнім завзяттям займається в спортзалі (нові відео з занять на тренажерах і на килимку йоги вона публікує практично щотижня), намагається продумати харчування і зробити його максимально збалансованим. Не вплинуло майбутнє материнство і на її працездатність.

Вагітна Ешлі Грем показала голе тіло в провокаційному відеоЕшлі обожнює спорт і йогу (фото instagram.com/ashleygraham)

Ешлі все так само регулярно бере участь в зйомках і навіть показах, відвідує різні заходи і прем'єри. Цікаво, що вбрання Ешлі також не стали більш стриманими. Навіть навпаки: Ешлі, здається, подобається підкреслювати кругленький животик і форми, які стали ще більш пишними, відвертими сукнями. Помилуватися найбільш сміливими виходами знаменитої моделі можна тут.

Наомі Кемпбелл показала, завдяки чому в 49 виглядає на 30 (відео) Кайлі Дженнер засвітила пружний "персик" в екстремально облягаючих джинсах
Новини України модель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся