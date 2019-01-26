"Бережіть один одного": чоловік Ані Лорак залишив загадкове послання в мережі

Фото: Ані Лорак з чоловіком (instagram.com/anilorak)

Мурат зазначив цінність справжніх і міцних відносин

Чоловік популярної поп-діви Ані Лорак, бізнесмен і ресторатор Мурат Налчаджиоглу розмістив в InstaStories таємниче і щемливе філософське послання про цінність відносин.

Він опублікував картинку з цитатою і доповнив її красномовним смайлом – палець, повчально піднятий вгору.

"Бережіть один одного. Зараз такий час, що дуже складно знайти щось дійсно варте уваги, справжнє", - говорить мудрий напис.

Скріншот фото (instagram.com/muratnalca)

Варто відзначити, що питання про розлучення Ані Лорак, яке, здавалося б, повисло в повітрі після того, як з регістра пропали заяви пари, знову стало актуальним після інформації про те, що слухання у справі про розірвання шлюбу між співачкою і бізнесменом призначено на 31 січня в Шевченківському райсуді Києва. Відповідний документ розміщений на офіційному сайті державного органу.

До речі, під час відпочинку Ані Лорак в Майамі, Мурат раптово теж примчав у США побачитися з донькою. Він буквально завалив мікроблог фотографіями з дівчинкою, причому багато з них були зроблені на фоні тих же локацій, на яких була зображена і сама Кароліна. Шанувальники вже вирішили, що пара помирилася і знайшла спільну мову, але це виявилося не так.

Зараз Ані Лорак готується до масштабного концертного туру зі своїм гучним шоу "Діва", про що вона повідомила в мережі, анонсувавши ряд концертів, і ділиться з шанувальниками селфи і знімками, на яких позує в гордій самоті.

Відео: РБК-Україна