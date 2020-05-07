Панянка-селянка: Віка з НеАнгелів в хустці і з косою вразила фотосетом в корівнику

Співачка не боїться посміятися над собою і показатися в кумедному вигляді
Вікторія Смеюха з групи НеаАнгели - справжня ікона стилю і регулярно захоплює шанувальників трендовими образами і стрункою фігуркою. Однак у повсякденному житті вона віддає перевагу зручному спортивному стилю, а на карантині так тим більше. Співачка проводить його з рідними в Харкові і на дачі поблизу і найчастіше обходиться без макіяжу. Зараз артистка поїхала до родичів у село Борщівка, де явно весело проводить час.
Віка вразила підписників свого Instagram незвичайним луком і атмосферною фотосесією, яку влаштувала прямо в корівнику разом з його мешканцями і маленькою племінницею. При цьому дівчина постала в образі справжньої панянки-селянки - вона одягла рожеву майку, з розписної хустки спорудила собі довгу спідницю, а ще одну накинула на плечі як накидку. Завершують колоритний лук повна відсутність макіяжу на обличчі Смеюхи і злегка розпатлана коса.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Співачка ефектно позувала разом з коровами - як одна, так і з племяшкою. На деяких кадрах вона зображена з відром - і Віка дійсно подоїла корову, що вона продемонструвала на відео!
"Не боїмося ми мороза, гріє нас тепло гною", - жартівливо прокоментувала незвичайні кадри виконавиця.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Користувачі мережі прийшли в захват від відкритості і почуття гумору дівчини і гідно оцінили її яскравий етно образ.
Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)
Раніше Віка з групи НеАнгели показала власний оригінальний спосіб протистояти коронавирусу.