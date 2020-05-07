Панянка-селянка: Віка з НеАнгелів в хустці і з косою вразила фотосетом в корівнику

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка не боїться посміятися над собою і показатися в кумедному вигляді

Вікторія Смеюха з групи НеаАнгели - справжня ікона стилю і регулярно захоплює шанувальників трендовими образами і стрункою фігуркою. Однак у повсякденному житті вона віддає перевагу зручному спортивному стилю, а на карантині так тим більше. Співачка проводить його з рідними в Харкові і на дачі поблизу і найчастіше обходиться без макіяжу. Зараз артистка поїхала до родичів у село Борщівка, де явно весело проводить час.

Віка вразила підписників свого Instagram незвичайним луком і атмосферною фотосесією, яку влаштувала прямо в корівнику разом з його мешканцями і маленькою племінницею. При цьому дівчина постала в образі справжньої панянки-селянки - вона одягла рожеву майку, з розписної хустки спорудила собі довгу спідницю, а ще одну накинула на плечі як накидку. Завершують колоритний лук повна відсутність макіяжу на обличчі Смеюхи і злегка розпатлана коса.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка ефектно позувала разом з коровами - як одна, так і з племяшкою. На деяких кадрах вона зображена з відром - і Віка дійсно подоїла корову, що вона продемонструвала на відео!

"Не боїмося ми мороза, гріє нас тепло гною", - жартівливо прокоментувала незвичайні кадри виконавиця.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Користувачі мережі прийшли в захват від відкритості і почуття гумору дівчини і гідно оцінили її яскравий етно образ.

Прикольно, ви така проста, нічого не ніяковієте, не боїтеся. це правильно, мені подобається, так тримати далі))

Така класна, навіть не думала що ви така

Обожнюю Вашу простоту і відкритість! Ви велика розумниця і красуня!

взагалі дуже круто то, шо показуєш звичайне життя, а не гламурний весь цей движ, отредактированые пластмасові фото та іншу хрень.

Така справжня!!!

Яка краса

Красивий образ Вікторія, а ви по справжньому доїли корівку?

Яка гарна дівчина!!!

Панночка-селянка.

Так, дивись, і залишитися захочете)

Гріє дійсно здорово. Хоча і запах не дуже

Оце доярка агонь

Як завжди класна )))

Віка, просто розкішна етно фотосесія

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

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