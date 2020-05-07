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Панянка-селянка: Віка з НеАнгелів в хустці і з косою вразила фотосетом в корівнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.05.2020 - 10:29
Панянка-селянка: Віка з НеАнгелів в хустці і з косою вразила фотосетом в корівнику
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка не боїться посміятися над собою і показатися в кумедному вигляді

Вікторія Смеюха з групи НеаАнгели - справжня ікона стилю і регулярно захоплює шанувальників трендовими образами і стрункою фігуркою. Однак у повсякденному житті вона віддає перевагу зручному спортивному стилю, а на карантині так тим більше. Співачка проводить його з рідними в Харкові і на дачі поблизу і найчастіше обходиться без макіяжу. Зараз артистка поїхала до родичів у село Борщівка, де явно весело проводить час.

Віка вразила підписників свого Instagram незвичайним луком і атмосферною фотосесією, яку влаштувала прямо в корівнику разом з його мешканцями і маленькою племінницею. При цьому дівчина постала в образі справжньої панянки-селянки - вона одягла рожеву майку, з розписної хустки спорудила собі довгу спідницю, а ще одну накинула на плечі як накидку. Завершують колоритний лук повна відсутність макіяжу на обличчі Смеюхи і злегка розпатлана коса.

Панянка-селянка: Віка з НеАнгелів в хустці і з косою вразила фотосетом в корівнику

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка ефектно позувала разом з коровами - як одна, так і з племяшкою. На деяких кадрах вона зображена з відром - і Віка дійсно подоїла корову, що вона продемонструвала на відео!

"Не боїмося ми мороза, гріє нас тепло гною", - жартівливо прокоментувала незвичайні кадри виконавиця.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Користувачі мережі прийшли в захват від відкритості і почуття гумору дівчини і гідно оцінили її яскравий етно образ.

  • Прикольно, ви така проста, нічого не ніяковієте, не боїтеся. це правильно, мені подобається, так тримати далі))
  • Така класна, навіть не думала що ви така
  • Обожнюю Вашу простоту і відкритість! Ви велика розумниця і красуня!
  • взагалі дуже круто то, шо показуєш звичайне життя, а не гламурний весь цей движ, отредактированые пластмасові фото та іншу хрень.
  • Така справжня!!!
  • Яка краса
  • Красивий образ Вікторія, а ви по справжньому доїли корівку?
  • Яка гарна дівчина!!!
  • Панночка-селянка.
  • Так, дивись, і залишитися захочете)
  • Гріє дійсно здорово. Хоча і запах не дуже
  • Оце доярка агонь
  • Як завжди класна )))
  • Віка, просто розкішна етно фотосесія

Панянка-селянка: Віка з НеАнгелів в хустці і з косою вразила фотосетом в корівнику

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

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