Балеринка: дочка Слави з НеАнгелів зачарувала мережу запальним танцем

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники відзначили харизму і талант дівчинки

Дочка співачки Слави Камінської з дуету " Неангели та відомого українського пластичного хірурга Едгара Камінського Лаура влаштувала на пляжі запальні танці, про що її батьки одразу ж розповіли в соцмережах. Слава на своїй сторінці в Instagram опублікувала цілу серію кадрів з активними рухами дівчинки на відпочинку в ОАЕ.

Фото: (instagram.com/babaslavka)

"Шалені танці Лаури Едгарівни", - підписала вона фото, доповнивши публікацію хештегом #моярибка.

Шанувальники співачки зазначили, що природа нагородила Лауру не тільки красою, але і талантом, який батькам варто розвивати в донці, і обсипали компліментами дівчинку.

Скріншот: Коментарі до посту Слави Камінської (instagram.com/babaslavka)

"Танцюють діти! Перший сезон!"

"Красуня"

"Це буде дуже красива дівчина"

"Яка вона класна!"

"Виросла як"

"Зажигай!!!!"

"Красуня)"

"Здається Эдгаровна схуднула до літа, молодець"

"Лаурочка, незвичайна дівчинка, у неї такий глибокий і чарівний погляд, обдарована девчуля"

"Ангелочок)"

"Вау"

"Така потішна"

"Така смачненька"

"Маленька чарівність"

"Мала красуня"

"Пішла душа в танці"

Скріншот: Коментарі до посту Слави Камінської (instagram.com/babaslavka)

"Зірка"

"Я, хвиля, нова Хвиля"

"Буська"

"Крута Эдгарівна"

"Які пози, фотосесія на вищому рівні. Багатьом моделям у неї вчитися і вчитися"

"Прекрасна дівчинка"

"Чудооо!"

"Зірочка"

"Вони такі класні у Вас, супер. Маленькі зайчики"

"Моделька"

"Милашка"

"Такі пальчики прикольні на ніжках. Балеринка!"

Крім того, Слава Камінська нещодавно поділилася фото в купальнику з відпочинку в Еміратах і поскаржилася на свою не ідеальну фігуру. За словами співачки, вона не може досягти ідеального пресу і у цьому винна її любов до смачної і не завжди здорової їжі.

Раніше Слава Камінська замилувала мережу кадрами стильних family look'ів, на яких вона зі своєю сім'єю позує в яскравих жовтих спортивних костюмах.



В той час, як Слава Камінська відпочиває в ОАЕ, її колега по дуету "НеАнгели", Вікторія Смеюха полетіла на Балі.