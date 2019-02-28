Балеринка: дочка Слави з НеАнгелів зачарувала мережу запальним танцем

Шанувальники відзначили харизму і талант дівчинки
Дочка співачки Слави Камінської з дуету " Неангели та відомого українського пластичного хірурга Едгара Камінського Лаура влаштувала на пляжі запальні танці, про що її батьки одразу ж розповіли в соцмережах. Слава на своїй сторінці в Instagram опублікувала цілу серію кадрів з активними рухами дівчинки на відпочинку в ОАЕ.
Фото: (instagram.com/babaslavka)
"Шалені танці Лаури Едгарівни", - підписала вона фото, доповнивши публікацію хештегом #моярибка.
Шанувальники співачки зазначили, що природа нагородила Лауру не тільки красою, але і талантом, який батькам варто розвивати в донці, і обсипали компліментами дівчинку.
Скріншот: Коментарі до посту Слави Камінської (instagram.com/babaslavka)
"Танцюють діти! Перший сезон!"
"Красуня"
"Це буде дуже красива дівчина"
"Яка вона класна!"
"Виросла як"
"Зажигай!!!!"
"Красуня)"
"Здається Эдгаровна схуднула до літа, молодець"
"Лаурочка, незвичайна дівчинка, у неї такий глибокий і чарівний погляд, обдарована девчуля"
"Ангелочок)"
"Вау"
"Така потішна"
"Така смачненька"
"Маленька чарівність"
"Мала красуня"
"Пішла душа в танці"
Скріншот: Коментарі до посту Слави Камінської (instagram.com/babaslavka)
"Зірка"
"Я, хвиля, нова Хвиля"
"Буська"
"Крута Эдгарівна"
"Які пози, фотосесія на вищому рівні. Багатьом моделям у неї вчитися і вчитися"
"Прекрасна дівчинка"
"Чудооо!"
"Зірочка"
"Вони такі класні у Вас, супер. Маленькі зайчики"
"Моделька"
"Милашка"
"Такі пальчики прикольні на ніжках. Балеринка!"
Крім того, Слава Камінська нещодавно поділилася фото в купальнику з відпочинку в Еміратах і поскаржилася на свою не ідеальну фігуру. За словами співачки, вона не може досягти ідеального пресу і у цьому винна її любов до смачної і не завжди здорової їжі.
Раніше Слава Камінська замилувала мережу кадрами стильних family look'ів, на яких вона зі своєю сім'єю позує в яскравих жовтих спортивних костюмах.
В той час, як Слава Камінська відпочиває в ОАЕ, її колега по дуету "НеАнгели", Вікторія Смеюха полетіла на Балі.