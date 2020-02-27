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Метелики в моєму животі: Слава Камінська заінтригувала планами на майбутнє

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Співачка ефектно позувала на підвіконні

Руда Слава Камінська з НеАнгелів нещодавно побувала в Іспанії, де погуляла по атмосферній Барселоні, а також відвідала особливе місце сили - монастир Монсеррат, де загадала бажання біля ікони Чорної Мадонни. Співачка останнім часом розбурхує уяву шанувальників натяками на своє особисте життя - так, в одному з інтерв'ю на питання про те, чи є у неї зараз чоловік і чи знайомий він з дітьми, зірка відповіла ствердно.

Однак особистість свого таємничого коханого Слава поки що не розкриває. Новим знімком в Instagram вона знову заінтригувала фанів натяком на закоханість. На фото артистка у відвертій чорній сукні і леопардових ботильйонах на підборах сидить на підвіконні й задумливо дивиться у вікно.

А в підписі до кадру Камінська розповіла про свій настрій і плани на майбутнє.

"Настрій: замислений. Плани на майбутнє: поворожити на ромашці, чиї метелики в моєму животі", - загадково написала виконавиця.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Фолловери почали обсипати Славу компліментами і захоплюватися атмосферним фото в коментарях.

  • Яке ж худі
  • сама прекрасна, витончена
  • Атмосферно, бестія
  • Дуже гарне фото!!!!елегантно,стримано!!!!
  • Красуня
  • Ідеал фігури
  • Ха-ха, ромашки, ромашки
  • Тільки сильним по плечу всі труднощі. Тільки сильні духом можуть винести всі випробування! Життя триває!!! Щастя попереду, потрібно наполегливо йти вперед! Метелики в животі - це чудово!!!
  • Дуже миле фото, Слава)
  • Красоточка
  • Будуть танці
  • Ой, знову гадати не перегадать

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Слава Камінська розповіла про зйомки у відвертих сценах у фільмі "Гола правда".

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