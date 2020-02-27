Метелики в моєму животі: Слава Камінська заінтригувала планами на майбутнє

Співачка ефектно позувала на підвіконні
Руда Слава Камінська з НеАнгелів нещодавно побувала в Іспанії, де погуляла по атмосферній Барселоні, а також відвідала особливе місце сили - монастир Монсеррат, де загадала бажання біля ікони Чорної Мадонни. Співачка останнім часом розбурхує уяву шанувальників натяками на своє особисте життя - так, в одному з інтерв'ю на питання про те, чи є у неї зараз чоловік і чи знайомий він з дітьми, зірка відповіла ствердно.
Однак особистість свого таємничого коханого Слава поки що не розкриває. Новим знімком в Instagram вона знову заінтригувала фанів натяком на закоханість. На фото артистка у відвертій чорній сукні і леопардових ботильйонах на підборах сидить на підвіконні й задумливо дивиться у вікно.
А в підписі до кадру Камінська розповіла про свій настрій і плани на майбутнє.
"Настрій: замислений. Плани на майбутнє: поворожити на ромашці, чиї метелики в моєму животі", - загадково написала виконавиця.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
Фолловери почали обсипати Славу компліментами і захоплюватися атмосферним фото в коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)
Нагадаємо, раніше Слава Камінська розповіла про зйомки у відвертих сценах у фільмі "Гола правда".