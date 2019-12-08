ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Астаф'єву в відвертому вбранні порівняли з Кардашян

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.12.2019 - 15:03
Астаф'єву в відвертому вбранні порівняли з Кардашян
Даша Астаф'єва (Фото: instagram.com/da_astafieva)

Зірка позувала в провокаційному вбранні в Ісландії

Екс-учасниця групи NIKITA Даша Астаф'єва поділилася порцією нових фото з своєї подорожі до Ісландії.

Знімками 34-річна зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. На них можна побачити Дашу на тлі чорних скель. Дівчина одягнена у відвертий червоно-чорний образ.

На ній надітий гольф і колготки в сіточку, а також комбінація, корсет, обв'язана навколо пояса фата і кросівки. Крім того, вона з'явилася на фото з нарощеним світлим волоссям.

"Ісландські спогади присвячуються талановитим людям з України. Дякую вам, незабутні образи... Туристи зацінили", - підписала кадри Астаф'єва.

Також артистка поділилася відео, на якому позує у своєму провокаційному образі.

Шанувальники оцінили її незвичайні вигляд і відзначили, що вона схожа в ньому на голлівудську світську левицю Кім Кардашян:

  • Схожа на Кім Кардашян з цією зачіскою і кольором волосся.
  • Треба ж, наскільки йде блонд!
  • Класний образ. Ви, як завжди, неперевершена!
  • Приголомшливий образ, от би одружитися на вас!
  • Особливо кроси гармонують.

Астаф'єву в відвертому вбранні порівняли з Кардашян

Скріншот: instagram.com/da_astafieva

Астаф'єву в відвертому вбранні порівняли з Кардашян

Скріншот: instagram.com/da_astafieva

Астаф'єву в відвертому вбранні порівняли з Кардашян

Скріншот: instagram.com/da_astafieva

Зазначимо, що Даша Астаф'єва звикла роздягатися на камеру і кружляти голову шанувальникам. Її фотосети приносять фанам артистки справжнє естетичне задоволення, адже зірка вміє триматися кадрі незалежно від того, чи є на ній щось з одягу, чи ні.

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва розповіла про свої уподобання в ліжку.

Дівчина-гітара: Даша Астаф'єва полонила апетитними формами в розкішній сукні Заворожуюча краса: Даша Астаф'єва влаштувала сміливу фотосесію в льодовиках Ісландії
Новини України Даша Астаф'єва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся