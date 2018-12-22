Ані Лорак зробила однозначний натяк на відносини з продюсером

Артисти на спільному знімку виглядають щасливими, вважають фанати
Відома українська співачка, яка нещодавно офіційно заявила про розлучення з Муратом Налчаджіоглу, була помічена в обіймах відомого продюсера Олега Бондарчука, який просуває також Світлану Лободу і співака Alekseev. Все б нічого, якщо б зірки не обмінювалися взаємними любовними зізнаннями в коментарях. Компрометуюча фотографія опублікована на сторінці Бондарчука у Instagram. Цікаво, що Лорак знімками з Бондарчуком не ділиться.
"Знову разом, знову поруч)", — неоднозначно написав продюсер підпису до спільного знімка.
Скріншот поста облікового запису instagram.com/olegbodnarchuk
Фото: (instagram.com/olegbodnarchuk)
В коментарях порахували, що зірки складаються у відносинах.
"Красивих дві особи )", "Кращі", "Шикарні", "Ви просто кращий", "Красива пара", "Улюблена співачка", "Раді за вас", "Улюблені наші", "Класна пара! Ви разом вытворяете супермегакруті творіння! Будьте щасливі і радуйте нас своїми творіннями!", "Це нова любов?" — пишуть в коментарях.
Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/olegbodnarchuk
Підозри фанатів частково підтвердилися: зірки обмінялися "сердечками" в коментарях.
Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/olegbodnarchuk
Нагадаємо, що раніше Ані Лорак засвітила палець без кільця після новини про розлучення.
Раніше Лорак висловилася про розлучення.
Відео: video.rbc.ua