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Ані Лорак зробила однозначний натяк на відносини з продюсером

Lite » Зірки 22.12.2018 - 15:22
Ані Лорак зробила однозначний натяк на відносини з продюсером
Фото: (instagram.com/anilorak)

Артисти на спільному знімку виглядають щасливими, вважають фанати

Відома українська співачка, яка нещодавно офіційно заявила про розлучення з Муратом Налчаджіоглу, була помічена в обіймах відомого продюсера Олега Бондарчука, який просуває також Світлану Лободу і співака Alekseev. Все б нічого, якщо б зірки не обмінювалися взаємними любовними зізнаннями в коментарях. Компрометуюча фотографія опублікована на сторінці Бондарчука у Instagram. Цікаво, що Лорак знімками з Бондарчуком не ділиться.

"Знову разом, знову поруч)", — неоднозначно написав продюсер підпису до спільного знімка.

Ані Лорак зробила однозначний натяк на відносини з продюсером

Скріншот поста облікового запису instagram.com/olegbodnarchuk

Ані Лорак зробила однозначний натяк на відносини з продюсером

Фото: (instagram.com/olegbodnarchuk)

В коментарях порахували, що зірки складаються у відносинах.

"Красивих дві особи )", "Кращі", "Шикарні", "Ви просто кращий", "Красива пара", "Улюблена співачка", "Раді за вас", "Улюблені наші", "Класна пара! Ви разом вытворяете супермегакруті творіння! Будьте щасливі і радуйте нас своїми творіннями!", "Це нова любов?" — пишуть в коментарях.

Ані Лорак зробила однозначний натяк на відносини з продюсером

Ані Лорак зробила однозначний натяк на відносини з продюсером

Ані Лорак зробила однозначний натяк на відносини з продюсером

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/olegbodnarchuk

Підозри фанатів частково підтвердилися: зірки обмінялися "сердечками" в коментарях.

Ані Лорак зробила однозначний натяк на відносини з продюсером

Ані Лорак зробила однозначний натяк на відносини з продюсером

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/olegbodnarchuk

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак засвітила палець без кільця після новини про розлучення.

Раніше Лорак висловилася про розлучення.

Відео: video.rbc.ua

Зруйнований шлюб: у Ксенії Собчак роман на стороні Ані Лорак повеселилася з дочкою в Москві після новини про розлучення
Новини України Ані ЛоракразводОлег Бондарчук
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