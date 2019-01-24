ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Ангел з небес": Тіна Кароль викликала ажіотаж виразним стильним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.01.2019 - 20:11
"Ангел з небес": Тіна Кароль викликала ажіотаж виразним стильним фото
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка отримала масу компліментів від захоплених шанувальників, підкорених її зовнішністю

Популярна українська поп-діва Тіна Кароль, яка завтра буде святкувати свій день народження, показала оригінальний портретний знімок, на якому позує в незвичайному білосніжному шовковому головному уборі. Виразне фото вона розмістила в своєму Instagram-акаунті.

Яскравий макіяж без сильних контрастів, але з акцентом на губи, нафарбовані фірмовую червоною помадою, чітко підведений контур очей з бежевими шиммерними тінями і висвітленим внутрішнім куточком ока, роблять погляд артистки особливо чарівним.

З аксесуарів присутня лише заколка з камінням, яка служить не тільки стильним штрихом і ідеальним доповненням підкреслено-елегантного образу, але і закріплює шовковий головний убір.

&quot;Ангел з небес&quot;: Тіна Кароль викликала ажіотаж виразним стильним фото

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники не змогли утриматися від комплементів, якими буквально завалили зірку, не в змозі відвести очей від її привабливої зовнішності.

"Ну, от просто як окремий вид мистецтва. Все, абсолютно все", "Погляд у душу, просто сама сама кохана дівчинка!", "Очі - це щось", "Неможливо відірватися від цих очей", "Нереальний кадр, дуже гарне фото", "Неземна наша", "Ці глибокі очі", "Просто королева", - не стримували емоцій фани артистки.

&quot;Ангел з небес&quot;: Тіна Кароль викликала ажіотаж виразним стильним фото

&quot;Ангел з небес&quot;: Тіна Кароль викликала ажіотаж виразним стильним фото

&quot;Ангел з небес&quot;: Тіна Кароль викликала ажіотаж виразним стильним фото

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кроль поділилася своїми філософськими думками про жіночу самотність, супроводивши цитату чуттєвим кадром.

Нагадаємо, що Тіна Кароль була удостоєна престижної нагороди міжнародного фестивалю за "Кращу жіночу роль" в короткометражній стрічці "Колишні".

До речі, Тіна Кароль справила фурор в мережі, опублікувавши знімок в лаконічному відвертому вбранні, що ідеально підкреслило її форми.

Відео: РБК-Укрїана

"Березневий кіт": як Dan Balan зачаровував Тіну Кароль 'Моє все": Тіна Кароль зачарувала мережу відео з десятирічним сином
Новини України Тіна Кароль
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся