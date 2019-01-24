"Ангел з небес": Тіна Кароль викликала ажіотаж виразним стильним фото

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка отримала масу компліментів від захоплених шанувальників, підкорених її зовнішністю

Популярна українська поп-діва Тіна Кароль, яка завтра буде святкувати свій день народження, показала оригінальний портретний знімок, на якому позує в незвичайному білосніжному шовковому головному уборі. Виразне фото вона розмістила в своєму Instagram-акаунті.

Яскравий макіяж без сильних контрастів, але з акцентом на губи, нафарбовані фірмовую червоною помадою, чітко підведений контур очей з бежевими шиммерними тінями і висвітленим внутрішнім куточком ока, роблять погляд артистки особливо чарівним.

З аксесуарів присутня лише заколка з камінням, яка служить не тільки стильним штрихом і ідеальним доповненням підкреслено-елегантного образу, але і закріплює шовковий головний убір.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники не змогли утриматися від комплементів, якими буквально завалили зірку, не в змозі відвести очей від її привабливої зовнішності.

"Ну, от просто як окремий вид мистецтва. Все, абсолютно все", "Погляд у душу, просто сама сама кохана дівчинка!", "Очі - це щось", "Неможливо відірватися від цих очей", "Нереальний кадр, дуже гарне фото", "Неземна наша", "Ці глибокі очі", "Просто королева", - не стримували емоцій фани артистки.

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кроль поділилася своїми філософськими думками про жіночу самотність, супроводивши цитату чуттєвим кадром.

Нагадаємо, що Тіна Кароль була удостоєна престижної нагороди міжнародного фестивалю за "Кращу жіночу роль" в короткометражній стрічці "Колишні".

До речі, Тіна Кароль справила фурор в мережі, опублікувавши знімок в лаконічному відвертому вбранні, що ідеально підкреслило її форми.

Відео: РБК-Укрїана