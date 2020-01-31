Анджеліна Джолі обурена і готова мстити Бреду Пітту за возз'єднання з Дженніфер Еністон

Анджеліна Джолі (колаж: РБК-Україна)

Схоже, що на Бреда Пітта чекають неприємності від екс-коханої

Возз'єднання Бреда Пітта і Дженніфер Еністон на церемонії SAG Awards кілька тижнів тому привело в захват шанувальників зоряної пари в усьому світі. Однак їх милі обійми та привітання за лаштунками червоної доріжки також породили хвилю нових чуток про романтичні стосунки між двома колишніми. І поки всі радіють і бережуть надії про відновлення почуттів між екс-подружжям, є одна людина, якій всі ці чутки, як сіль на рану, — Анджеліна Джолі.

Так, друзі голлівудського актора всерйоз переживають, як би Анджеліна Джолі не почала мстити своєму колишньому чоловікові. За чутками, Джолі замишляє план помсти, спрямований на Пітта. Про це повідомляє джерело видання Globe.

За словами джерела, Джолі поза себе від люті, спостерігаючи за дружбою Еністон і Пітта. Крім того, героїня фільму "Малефісента" впевнена, що її екс-чоловік спеціально "почав крутити роман" саме з Еністон, від якої у свій час пішов заради відносин з Джолі.

"Анджеліна обурена тим, як Бред поводиться з Джен, "афішуючи" їх дружбу всюди", — говорить джерело Globe.

Бред Пітт і Дженніфер Еністон на церемонії SAG Awards (фото: instagram.com/sagawards)

“Енджі не може звільнитися від думки, що він робить це навмисно, щоб вивести її з рівноваги. Спостерігати, як Джен доторкається до Бреда, вітаючи його настільки тепло... Бред також відповідає взаємністю. В результаті, Джолі оскаженіла таким зверненням і чутками, які зачіпають її у тому числі", — повідомляє інсайдер.

Джерело додало, що лють Джолі досягла нового рівня після возз'єднання Еністон і Пітта, про яке сьогодні говорять тисячі фанатів пари.

Інше джерело повідомило виданню Life & Style, що Джолі так просто ситуацію не залишить. Нібито актриса готова нанести удар у відповідь. Приміром, вона буде вимагати від Пітта гроші (а це кілька мільйонів доларів) за врегулювання їх шлюборозлучного процесу.

“Злість Джолі явно не піде Бреду на користь! Енджі або отримає те, що вона хоче, або зробить його життя нещасним, — сказав інсайдер виданню. — Друзі попереджають Бреда, щоб той припинив смикати за ниточки Енджі. Навіть Дженніфер його попередила про це!"

Нагадаємо, що бурхливий роман між Анджеліною Джолі і Бредом Піттом спалахнув у 2004 році під час зйомок фільму "Містер і місіс Сміт". Незабаром приховувати роман вже було неможливо. У 2005 році Дженніфер Еністон подала на розлучення і отримала його в тому ж році. Зазначимо, що до цього Еністон і Пітт прожили разом в офіційному шлюбі 5 років!

У січні 2006 року Анджеліна Джолі не могла більше приховувати, вона офіційно заявила в одному з інтерв'ю, що вагітна від Бреда. І підтвердила їх роман. 27 травня 2006 року Бред Пітт вперше став батьком — Джолі подарувала йому дочку Шайло Нувель. Нагадаємо, що на даний момент Шайло приймає гормональні препарати по зміні статі, так як відчуває себе гендерно хлопчиком. В грудні 2014 року ЗМІ стало відомо, що Шайло вважає себе хлопчиком з ім'ям Джон.

Пітт і Джолі офіційно оформили шлюб лише в серпні 2014 року, пишне весілля пройшло у Франції. Вже через два роки Джолі подала документи на розлучення. Шлюборозлучний процес був одним з найскладніших в світі шоу-бізнесу. І завершився лише в 2019 році.

У екс-подружжя троє загальних і стільки ж прийомних дітей. Всі вони сьогодні живуть з Анджеліною.