Андрогін з Франції буде вражати українців у фіналі Нацвідбору на Євробачення

Неординарний артист є одним з фаворитів Євробачення 2019 на думку букмекерів

Уже в эту субботу в 19:00 состоится финал Национального отбора на Евровидение 2019, где станет известно, кто из шестерых финалистов поедет в Тель-Авив представлять Украину. Кроме того, организаторы приготовили украинцам еще несколько сюрпризов.

Так, пока будут подсчитываться голоса зрителей и жюри, нам покажут два ярких выступления – победительницы Евровидения 2016 и одной из судей Нацотбора Джамалы и одного из фаворитов песенного конкурса этого года по мнению букмекеров, эпатажного представителя Франции Bilal Hassani.

Фото: (пресс-служба телеканала СТБ)

19-летний музыкант-андрогин стал популярным благодаря своему блогу на YouTube и участию во французской версии вокального шоу The Voice Kids.

Фото: Билал Хассани (instagram.com/iambilalhassani)

На сцене украинского отбора он исполнит свою конкурсную песню Roi (Король), в создании которой участвовали прошлогодние представители Франции на Евровидении - дуэт Madame Monsieur.

Отметим, что эпатажный Билал выступает в женском образе. После новости о том, что именно он будет представлять Францию на Евровидении, на него обрушилась волна критики, а в соцсетях бурно обсуждаются его внешность и сексуальная ориентация.

В 2017 году Хассани публично заявил о своей нетрадиционной ориентации, из-за чего не раз получал угрозы в свой адрес.

Фото: Билал Хассани (instagram.com/iambilalhassani)

Ранее мы сообщали, что Джамала представит в финале Нацотбора премьеру своего сингла Solo.

Напомним, после второго полуфинала Нацотбора Джамала откровенно высказалась о вокале KAZKA и KHAYAT. Певица отметила, что у нее остались вопросы.

Кстати, недавно солистка KAZKA попыталась "реабилитироваться" за плохой вокал, опубликовав видео живого исполнения.