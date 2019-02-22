Андрогін з Франції буде вражати українців у фіналі Нацвідбору на Євробачення

Фото: Білал Хассані (instagram.com/iambilalhassani)

Неординарний артист є одним з фаворитів Євробачення 2019 на думку букмекерів

Вже в цю суботу о 19:00 відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення 2019, де стане відомо, хто з шістьох фіналістів поїде в Тель-Авів представляти Україну. Крім того, організатори приготували українцям ще кілька сюрпризів.

Так, поки будуть підраховувати голоси глядачів і журі, нам покажуть два яскравих виступи – переможниці Євробачення 2016 і однієї з суддів Нацвідбору Джамали і одного з фаворитів пісенного конкурсу цього року на думку букмекерів, епатажного представника Франції Bilal Hassani.

Фото: (прес-служба телеканалу СТБ)

19-річний музикант-андрогін став популярним завдяки своєму блогу на YouTube та участі у французькій версії вокального шоу The Voice Kids.

Фото: Білал Хассані (instagram.com/iambilalhassani)

На сцені українського відбору він виконає свою конкурсну пісню Roi (Король), у створенні якої брали участь минулорічні представники Франції на Євробаченні - дует Madame Monsieur.

Зазначимо, що епатажний Білал виступає в жіночому образі. Після новини про те, що саме він буде представляти Францію на Євробаченні, на нього обрушилася хвиля критики, а в соцмережах бурхливо обговорюються його зовнішність і сексуальна орієнтація.

У 2017 році Хассані публічно заявив про свою нетрадиційну орієнтацію, через що не раз отримував погрози на свою адресу.

Фото: Білал Хассані (instagram.com/iambilalhassani)

Нагадаємо порядок виступу фіналістів:

1. Freedom jazz

2. YUKO

3. MARUV

4. Brunettes Shoot Blondes

5. KAZKA

6. ANNA MARIA

Раніше ми повідомляли, що Джамала представить у фіналі Нацвідбору прем'єру свого синглу Solo.

Нагадаємо, після другого півфіналу Нацвідбору Джамала відверто висловилася про вокалі KAZKA і KHAYAT. Співачка зазначила, що у неї залишилися питання.

До речі, нещодавно солістка KAZKA спробувала "реабілітуватися" за поганий вокал, опублікувавши відео живого виконання.