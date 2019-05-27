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Andreas представляє свій новий трек "Ти будеш моєю" (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.05.2019 - 16:03
Andreas представляє свій новий трек "Ти будеш моєю" (відео)
Andreas (фото: прес-служба)

Нова робота розповідає про те, що потрібно боротися за свою любов

Натхненний історією кращого друга, Андреас створив нову пісню "Ти будеш моєю". Боротьба за жіноче серце, незмінна палка пристрасть і грецькі мотиви — це все про неї. Плюс, до створення пісні приєдналися відомі Ігор Татаренко і грецька зірка, саунд-продюсер Barrice.

Андреас дуже задоволений останньою роботою: "Новий трек — як завжди про любов, про завоювання жіночого серця, про те, що не варто чекати знаків або стусанів — потрібно ризикувати і завойовувати свою любов відразу ж, як тільки вона з'явиться на горизонті".

Вмикай голосніше, ця пісня стане хітом цієї весни!

Andreas — "Ти будеш моєю"

Andreas представляє свій новий трек &quot;Ти будеш моєю&quot; (відео)

Andreas — "Ти будеш моєю" (фото: прес-служба)

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